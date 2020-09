Aflyser: 'Voldsomt had til den åndssvage virus'

Peter Ingemann ærgrer sig over, at hans arrangement aflyses grundet den 'åndssvage' virus

Peter Ingemann må aflyse fælleskørsel over den gamle Lillebæltsbro fredag 18. september grundet covid-19.

'AFLYSNING!!!! AFLYSNING, AFLYSNING!!!!!! Det er med en enorm tristhed og et voldsomt had til den åndssvage virus Covid/corona (pikhatte har mange navne)', sådan starter Peter Ingemann sit Instagram opslag.

Peter Ingemann er netop ved at filme en udsendelse, hvor han kører på knallert rundt omkring i landet og på fredag skulle der være fælleskørsel over Lillebæltsbroen.

De sidste par dage har han været i tæt kontakt med politiet, i håb om at må afholde sit store arrangement. Men han må nu se sig skuffet.

'Man må eksempelvis godt mødes til et foredrag med 500 tilskuere i en indendørs hal og man må godt gennemfører løb af grupper på 100 osv osv osv. Men jeg forstår godt aflysningen. Jeg er bare optimist af natur og måske lidt naiv.', fortsætter han opslaget.

- Vi har været i kontakt med politiet. Der har meldt tilbage, at de regner med, at der ville deltage op mod 2000. Det er jo meget ærgerligt, at det må aflyses, siger Peter Ingemann til Ekstra Bladet.

Godtroende jyde

Peter Ingemann beskriver sig selv som en naiv og godtroende jyde, da han indtil for en uge siden troede, at arrangementet kunne gennemføres.

Der er tale om en fælleskørsel på fire km henad vejen.

- Vi skal ikke kramme, vi skal ikke være sammen. Der er tale om det samme vi ser ude foran Politikkens Hus hver dag omkring klokken 16.00. Der cykler jo også 200-400 mennesker tæt på hinanden. Det giver sig selv, at der er afstand når man sidder på en knallert, siger Peter Ingemann og fortsætter:

- Det er en pikhat (når noget er virkelig ærgerligt. red.,)Men det er jo nok bare mig, der er for optimistisk. Jeg er pisse ærgerlig. Jeg havde virkelig glædet mig. Blame it on the stupid jyde, siger Peter Ingemann.

Selvom Peter Ingemann er ærgerlig over, at han må aflyse arrangementet, forstår han naturligvis politiet og respekterer forbuddet, der er udstedt mod arrangementet.

Han håber dog på, at arrangementet nok skal blive afholdt en anden gang.