Aflyste bryllup: Nu afslører hun ny kæreste

Realitystjernen Pernille Nygaard afslørede tilbage i 2017, at hun havde fundet kærligheden med den seks år yngre Mikkel Nielsen, som hun have mødt på jurastudiet.

Kærligheden blomstrede hurtigt imellem de to, og to måneder senere fortalte en glad Pernille Nygaard, at de var blevet forlovet og derfor planlagde bryllup i den nærmeste fremtid.

Tidligere på året fortalte den 28-årige realitydeltager dog, at brylluppet var blevet aflyst, og at de to havde valgt at gå hver til sit.

Men de ødelagte bryllupsplaner har ikke afskrækket Pernille Nygaard, der lige nu er aktuel i realityprogrammet 'Ex on the beach', fra at kaste sig ud i kærligheden på ny.

Hun har nemlig fundet sig en ny kæreste.

Det afslører hun på sin Instagram-profil, hvor hun fortæller sine følgere, at hun ikke længere er single.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Pernille Nygaard, at hun igen har fundet kærligheden, men derudover har hun ikke mange kommentarer at knytte til det nye forhold.

- Jeg vil helst ikke sige mere om det. Jeg vil gerne holde det privat, for jeg prøver at holde det 'low key' lige for tiden. Men det er okay, at mine følgere får lidt at vide om det, siger Pernille Nygaard til Ekstra Bladet.

Hun ønsker derfor heller ikke at fortælle, om det er ekskæresten Mikkel Nielsen, hun har fundet sammen med igen.

Foto: TV3

Vil ikke giftes

Tidligere har Pernille Nygaard fortalt til Ekstra Bladet, at bruddet med Mikkel Nielsen har gjort hende i tvivl om, hvorvidt hun nogensinde vil giftes, og at det har fået hende til at tvivle på ægteskabet.

– Jeg har nok erkendt, at jeg ikke vil giftes. Jeg synes ikke, det er noget, man behøver. Man kan godt elske én, selvom man ikke er gift. Det kan godt bare være kærlighed mellem to mennesker. Så jeg vil sige, at jeg ikke tror på ægteskab mere. For man elsker ikke hinanden mere, bare fordi man har en ring, fortalte hun.

Også dengang ønskede Pernille Nygaard at holde detaljerne om bruddet privat.

- Det er en meget privat sag, og det er også derfor, at jeg helst ikke vil sige for meget. Før i tiden har der jo været mange artikler om mig og mit kærlighedsliv, og derfor prøver jeg at holde det så privat som muligt denne gang, lød det fra Pernille Nygaard.

