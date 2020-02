Aflyste bryllup: Nu er hun forlovet igen

Kærligheden blomstrer atter for realitystjernen Pernille Nygaard, der blandt andet er kendt fra 'Paradise Hotel' og 'Ex on the Beach'.

Hun og ekskæresten Mikkel Nielsen har nemlig fundet sammen igen.

Det oplyser Pernille Nygaard selv på sin Facebook-profil, hvor hun igen står som 'forlovet' med den seks år yngre Mikkel Nielsen, som hun har mødt på jurastudiet.

I juli sidste år fortalte Pernille Nygaard ellers til Ekstra Bladet, at parret havde droppet alle planer om bryllup.

– Det er rigtigt, at forlovelsen er helt afbrudt. Det er helt droppet. Det er egentlig sket for noget tid siden, faktisk for et halvt år siden, men vi har prøvet at holde det skjult, fordi vi gerne ville have lidt privatliv, sagde hun dengang til Ekstra Bladet.

Her fortalte hun også, at det længe var gået ned ad bakke for parret.

Aflyste bryllup: Nu afslører hun ny kæreste

- Det var meget on/off med os, og så blev vi enige om, at det nok ikke var det bedste at blive gift og at blive ved med at være forlovede, så jeg har det fint med det, sagde Pernille Nygaard, der samtidig understregede, at hun nok var kommet frem til, at hun ikke ville giftes overhovedet.

- Jeg har nok erkendt, at jeg ikke vil giftes. Jeg synes ikke, det er noget, man behøver. Man kan godt elske én, selvom man ikke er gift. Det kan godt bare være kærlighed mellem to mennesker. Så jeg vil sige, at jeg ikke tror på ægteskab mere. For man elsker ikke hinanden mere, bare fordi man har en ring, sagde hun videre.

Det ser dog ud til, at Pernille Nygaard nu har ændret mening angående brylluppet.

Her ses Pernille Nygaard sammen med Mikkel Nielsen. Foto: Mogens Flindt

For et par måneder siden afslørede en glad Pernille Nygaard på Instagram, at hun ikke længere var single. Det nye forhold bekræftede hun over for Ekstra Bladet.

Hun ønskede dog ikke at løfte sløret for, hvem der havde vundet hendes hjerte.

Pernille Nygaard, der i efteråret var aktuel i 'Ex on the Beach', har ikke ønsket at komme med flere detaljer om forlovelsen til Ekstra Bladet.

Svarer igen på kritik: - Ja, de er gigantiske