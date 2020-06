Afslører barnets far

Amalie Szigethy løfter nu sløret for, hvem der er far til det kommende barn

Siden Amalie Szigethy tidligere på året annoncerede, at hun var gravid, har der verseret spekulationer, om hvem faren kunne være.

Nu afslører den 28-årige forsidefrue i en story på sin instagramprofil, at datteren Josephine skal have en helsøster.

En af Amalies mange følgere stiller spørgsmålet, om hun er sammen med faren til sit nye barn, og om de skal bo sammen.

Til det svarer Amalie:

'Nej, vi er ikke et par, og vi har og skal heller ikke bo sammen. Vi er gode venner og gode forældre for Josephine, og det fungerer bedst for os. Vi er så taknemmelige for at kunne være så heldige at give Josephine en søster og alligevel være venner, hun fortjener det', skriver hun.

Det vil altså sige, at faren til den kommende baby er Amalie Szigethys ekskæreste Mikkel Skelskov.

En anden følger roser Amalie for at have et så tæt samarbejde med sin eks.

Men deres forhold har ikke altid været en dans på roser.

For nogle år siden kom de på kant med hinanden i en grim sag om samvær med Josephine, som Amalie Szigethy fortalte om til Ekstra Bladet (+).

Det seneste halve års tid er Amalie Szigethy og Mikkel Skelskov dog set sammen flere gange på hendes sociale medier.

De har blandt andet kysset og været på ture sammen med deres datter, tre-årige Josephine.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Amalie Szigethy.