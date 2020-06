Afslører barsk fortid

Som 14-årig valgte Ida Christiansen at afbryde kontakten til sin mor fuldstændig.

En beslutning som den 22-årige 'Paradise Hotel'-deltager nu har valgt at fortælle åbent om, så folk omkring hende bedre forstår hendes følsomme side, fortæller hun til Realityportalen.

Da Ekstra Bladet taler med Ida Christiansen, er det tydeligt, at hun stadig er dybt påvirket af sin svære fortid.

Hun fortæller, at det startede, da hendes mor fik en søn med sin nye mand, og det hurtigt blev tydeligt, at Idas nye lillebror ikke var rask.

- Min bror var alvorligt syg med cystisk fibrose, så han og min mor lå indlagt konstant i næsten ni måneder. Fra den ene dag til den anden vendte min verden pludselig på hovedet. Jeg havde været vant til at have min mor for mig selv, jeg havde altid været enebarn, og pludselig havde jeg bare ikke min mor mere, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Græd sig i søvn

Selvom hun vidste, at hendes mor intet valg havde, følte Ida sig svigtet. Idas forældre blev skilt, da hun var helt lille, og hun havde dengang ikke meget kontakt til sin far, som også havde fået en ny familie.

Hun valgte at flytte hjem til sin mormor i Kalundborg, og som månederne gik, følte hun sig mere og mere alene.

Under årets 'Miss Paradise' brød Ida Christiansen ud i tårer, og det skyldes, at hun har svært ved at åbne op, siger hun nu. Foto: Nent Group Danmark

- Jeg følte mig virkelig forladt og ensom, og jeg følte, at jeg havde mistet min mor. Jeg vidste godt, at nogle gange sker der ting i ens liv, som man ikke selv er herre over, og selvom min mor gerne ville være der for mig, så kunne hun bare ikke, fordi det gjaldt liv eller død for min lillebror.

- Jeg så min mor så sjældent, fordi de lå indlagt i Odense, og jeg kan bare huske, at jeg græd mig selv i søvn hver aften, fordi jeg følte, jeg havde mistet hende, siger hun.

Til sidst kunne Ida ikke klare følelsen af svigt længere, og hun bad derfor sin mor om ikke længere at kontakte hende. Og selv i dag kan hun ikke tale om den beslutning uden at begynde at græde.

- Når jeg snakkede med min mor, kunne jeg ikke fokusere på, at nu var hun der. Jeg fokuserede bare på, at om lidt ville hun lægge på og så skulle jeg ikke snakke mere med hende.

- Det var som om, at min mor og min lillebror bare blev ved med at blive revet fra mig, og jeg mistede dem gang på gang, og det blev bare for hårdt for mig at miste de personer, man elsker allerhøjest. Det var den hårdeste beslutning, jeg nogensinde har taget, siger hun.

Accepterede det

Efter noget tid accepterede Idas mor, at hun var nødt til at passe på sig selv, og at de derfor ikke kunne have kontakt.

Hun skrev dog stadig ind imellem beskeder til Ida, hvor hun fortalte, at hun elskede hende, og at de nok skulle blive en familie igen.

- Men jeg blev så ked af det, hver gang jeg læste de her beskeder. Jeg følte mig som et dårligt menneske, og så blev jeg simpelthen nødt til at fjerne hende fra min telefon for at passe på mig selv, fortæller Ida.

Der gik et års tid, hvor Idas mor kun hørte fra hende gennem Idas mormor, og da Ida startede på efterskole, fik de så småt genetableret en kontakt, hvor Ida svarede på enkelte beskeder fra moren.

- Det var først, da jeg blev 20 år, at jeg begyndte at have kontakt til hende igen. Selvom der gik nogle år, kunne jeg ikke overskue tanken om, at jeg kunne miste hende igen. Jeg havde klaret de sværeste år af mit liv uden min mor, og det er først for et par år siden, at jeg igen kunne starte forholdet til min mor op, siger hun.

Ida Christiansen har med vilje holdt sig ude af rampelyset i et stykke tid. Foto: Linda Johansen

I dag har Ida Christiansen igen et godt forhold til sin mor. De seneste måneder har de ikke set hinanden, fordi moren ofte rejser til Spanien med Idas lillebror, hvor klimaet er bedre for hans sygdom.

- Jeg har min mor nu, og vi snakker sammen så ofte, som vi har tid til. Jeg ville ønske, at jeg havde vidst som teenager, at selvom jeg var frustreret og sur, gjorde min mor det bedste, hun kunne, siger Ida.

Svært ved relationer

Beslutningen om at fjerne sig fra sin mor er stadig noget, der sidder i Ida i dag.

- Jeg kan godt mærke, at jeg i forhold til mange andre er blevet voksen lidt hurtigere. Jeg har været nødt til at danne mit eget liv ret hurtigt, fordi jeg har følt mig alene. Jeg har boet for mig selv, siden jeg kom på efterskole. Men jeg er faktisk glad for, at jeg har klaret det, for der er mange mennesker, som har gennemgået noget af det samme, som har taget en forkert vej, siger hun.

Hun fortæller, at hendes svære teenageår også har gjort, at hun har haft svært ved at lukke nye mennesker ind i sit liv.

- Mange, der møder mig, synes, jeg er meget stille, men det er bare fordi, jeg har svært ved at åbne op over for andre. Jeg har også svært ved at elske et andet menneske, fordi jeg har frygten for at blive forladt, siger hun.

I dag har Ida Christiansen et godt forhold til sin mor. Foto: Nent Group Danmark

Til Ekstra Bladet fortæller Ida desuden, at hun efter 'Paradise Hotel' har modtaget mange beskeder fra folk, der kritiserer hende, fordi hun brød sammen under fotoshootet til 'Miss Paradise', men først nu har hun følt sig klar til at åbne op.

- Den bedste terapi for mig er at snakke om tingene, når jeg føler mig klar. Det har været godt for mig at åbne op om de ting, som har været svære, og det har jeg bare kunnet mærke, at jeg var klar til nu.

- Jeg håber, at jeg på et tidspunkt kan se tilbage på det uden at blive ked af det og vide, at det har gjort mig til et stærkere menneske, og at det blev gjort af en grund, siger hun.