Afslører detaljer: Sådan er det at bo hos Jokke

Caroline Fleming er lykkelig for at være kommet til Danmark, og hun nyder omgivelserne i prins Joachims villa

I juli i år flyttede tv-baronessen Caroline Fleming tilbage til Danmark, efter at hun sammen med sine børn har tilbragt flere år i London.

I Danmark har hun fundet sig til rette i prins Joachims og prinsesse Maries pragtvilla i Klampenborg nord for København, hvor hun lejer sig ind, mens prins Joachim og familien er i Frankrig i forbindelse med prinsens militære uddannelse.

Og de nye omgivelser, hvor Caroline Fleming og hendes tre børn har hele 527 kvadratmeter at boltre sig på, er faldet i god jord hos både Fleming og børnene.

Det fortalte Caroline Fleming, da Ekstra Bladet mødte hende tirsdag aften til premieren på gyserfilmen 'It del 2' i CinemaxX i København.

- Det går godt. Jeg er tilfreds med omgivelserne. Det vil jeg sige. Det er rigtig dejligt, sagde hun med et smil.

Caroline Fleming fortalte gerne om sin store glæde ved at være tilbage i Danmark på den røde løber. Foto: Mogens Flindt

- Hvad synes børnene om det nye hus og at være tilbage i Danmark?

- Ungerne er så glade for det. Vi er alle så glade for det. Vi er kommet hjem. Vi er i den grad kommet hjem. Jeg havde aldrig troet, at det ville føles sådan her at være hjemme. Det har overgået alle forventninger. Vi elsker det, understregede den 43-årige tv-baronesse.

I det hele taget nyder Caroline Fleming sin nye tilværelse i Danmark.

- Prøv at høre, det er jo så vidunderligt. Alt er dejligt. Naturen, at kunne bade i havet. Det har jeg gjort meget. Jeg har slet ikke været vant til at være så tæt på skov og vand og naturen i det hele taget. Det er virkelig dejligt, sagde hun og fortsatte:

- Jeg er glad for, at jeg ikke flyttede til USA. Jeg er kommet hjem, og jeg tror, at jeg er kommet hjem for at blive, lød det fra Fleming, inden hun fortsatte ind i salen for at se filmen.

