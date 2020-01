Afslører dyster familiehistorie

Hun har spillet kroværtinden Gudrun Fiil i modstandsfilmen 'Hvidsten Gruppen' og hotelejeren Molly Andersen i TV2's 'Badehotellet', som i den kommende sæson foregår under besættelsen. Og nu er hun aktuel i det danske krigsdrama 'De forbandede år'.

Bodil Jørgensen har haft berøring med Anden Verdenskrig i flere af sine roller, og den 58-årige skuespillerinde har selv haft krigen tæt på i sin familie og er vokset op med historier om besættelsen.

Hendes farmor var tysk og blev født i Nordslesvig, men som ung kom hun på højskole i Danmark, hvor hun forelskede sig og giftede sig med en dansk mand, Bodil Jørgensens farfar.

Men da Anden Verdenskrig brød ud, blev farmorens to brødre indkaldt til den tyske værnemagt.

En af brødrene blev i Tyskland og blev tysk soldat, mens den anden stak af til Danmark, hvor Bodil Jørgensens farmor og farfar i perioder skjulte ham på deres gård i Sønderjylland.

- Han levede på et falsk pas og kunne fortælle historier om, hvordan han frygtede at møde politiet, når han cyklede rundt i Danmark.

- Min farmor var fuldkommen forfærdelig nervøs for, at tyskerne skulle komme og banke på og tage hele familien. Hun blev ikke så gammel. Hun døde af mavekræft lige efter krigen i 1946, fortæller Bodil Jørgensen.

Når tyskerne fra tid til anden kom til gården i Sønderjylland og spurgte om vej, havde Bodil Jørgensens farfar et trick til at lede dem på afveje.

- Min farfar sagde altid, at de bare skulle 'geradeaus' og pegede så ned over en mark, som var i den stik modsatte retning af der, hvor de skulle hen. Han var en filur, min farfar, fortæller hun.

'Den lå dybt i ham'

Under krigen var Bodil Jørgensens far, Frede Jørgensen, omkring 15 år, og han solgte nogle gange kød til tyskerne og var vidne til, at hans onkel kom og gemte sig på gården.

Hans oplevelser fra krigsårene har dog ikke præget ham negativt i hans voksenliv, fortæller Bodil Jørgensen.

- Krigen lå virkelig dybt i min far, men det var ikke sådan, at han gik og ulmede over den eller lod det gå ud over os. Min far havde altid sit gode humør og var lidt af en original.

- Men han gjorde meget ud af, at vi skulle forstå, hvad der skete i de år. Han var selv historielærer og havde læst alt, hvad der var at læse om Anden Verdenskrig, og han ville meget gerne fortælle om det, siger hun.

Det vil Bodil Jørgensen også gerne.

Selv om det i år er 75 år siden, at Danmark blev befriet fra tyskerne, synes den danske skuespillerinde fortsat, at det er vigtigt at fortælle historier om krigen.

- Hvis der er noget, vi er eminente til, så er det at fortrænge og glemme fortiden. Vi står jo på skuldrene af alt det, der skete, og alligevel er vi ikke alle i stand til at sige, at vi aldrig skal røre ved nazismen mere.

- Den stikker sit ansigt frem igen rundt omkring af ren og skær angst eller ud fra en idé om, at der ikke er plads nok til alle. Jeg ved ikke hvorfor, men det gør den, og det er godt nok ikke rart at kigge på, siger hun.

'De forbandede år' har biografpremiere 9. januar.

Filmen er instrueret af den tredobbelte Robert-vinder Anders Refn, som har researchet og skrevet på manuskriptet gennem 20 år.