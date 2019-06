Afslører: Har scoret kendt balletdanser

De sidste måneder har den danske skuespillerinde Julie Christiansen gået stille med dørene i forhold til at afsløre, hvem hun har kastet sin kærlighed på og dermed kalder sin kæreste.

Over for Ekstra Bladet har hun flere gange bekræftet, at hun har fået en kæreste, men hun har dog ikke villet sætte ord på, hvem hendes udkårne er - før nu.

Til Ekstra Bladet fortæller Julie Christiansen nemlig, at hun har kastet sin kærlighed på balletdanseren Benjamin Buza.

- Ja, han er min kæreste, bekræfter Julie Christiansen.

Den 31-årige skuespillerinde er dog ikke meget for at afsløre for mange detaljer om, hvordan hun og Benjamin Buza har mødt hinanden.

- Det holder vi for os selv, men jeg er meget glad. Han er et fantastisk menneske, siger hun med et smil.

Meget hemmelighedsfuld

Tidligere har Julie Christiansen heller ikke været meget for at fortælle detaljer om sin nye kæreste. Hun har derfor heller ikke præsenteret ham offentligt for pressen endnu.

- Jeg kan ikke sige så meget endnu, men når jeg er klar til at tage ham med på den røde løber, så siger jeg alt, har hun tidligere fortalt til Ekstra Bladet på den røde løber i forbindelse med uddelingen af Bodilprisen 2019.

- Men det er ikke én, I kender, tror jeg, sagde hun hemmelighedsfuldt.

Blev skadet

Balletdanseren Benjamin Buza har tidligere medvirket i DR3-serien 'I forreste række', hvor man fulgte hans kamp for at vende tilbage til balletscenen efter en alvorlig skade i sin fod.

- Hele min karriere blev sat på pause, men det var ikke kun det, sagde han i tv-programmet og fortsatte:

- Pludselig følte jeg, at den helt ville stoppe, fordi skaden var så voldsom. Et eller andet sted troede jeg, at ballet var et færdigt kapitel for mig. Jeg var helt ud af kredsløbet på teatret, og jeg var ikke en del af hverdagen derinde. I de første 6-8 måneder gik jeg for mig selv, sagde Benjamin Buza, der dog vendte stærkt tilbage til balletten, efter han var kommet over sin skade.

Benjamin Buza blev i 2008 en del af Den Kongelige Ballet og har siden 2010 været en fast del af danserne. Han har blandt andet medvirket i forestillingerne 'Svanesøen' og 'Tornerose'.

Julie Christiansen har blandt andet medvirket i filmen 'Lykke-Per' og kan snart opleves i filmen 'Kollision', som er et dansk drama med Nikolaj Lie Kaas og Cecilie Stenspil i hovedrollerne. Filmen er instrueret af Avaz-brødene Mehdi, Milad og Misam.