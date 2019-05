Afslører hemmelige detaljer om brylluppet

Til sommer skal popstjernen Christopher og modellen Cecilie Haugaard giftes.

Indtil nu har det celebre par gået stille med dørene i forhold til, hvordan det kommer til at foregå, når de lover hinanden troskab i medgang og modgang, men da Ekstra Bladet mødte Cecilie Haugaard på den røde løber fredag aften i forbindelse med Elle Style Awards, løftede hun lidt af sløret for, hvordan den store dag kommer til at forløbe.

Og ifølge hende kommer det ikke til at være et helt traditionelt bryllup.

- Vi kører det med en præst, men det er en præst, der er i familien, så det bliver ikke helt traditionelt. Vi gør det i Danmark. Men det bliver ikke i en kirke, siger hun hemmelighedsfuldt.

Cecilie Haugaard fortæller, at brylluppet umiddelbart bliver holdt i etaper, så alle de mennesker, hun og Christopher holder af, kan være en del af deres store dag.

- I forhold til om det bliver et stort bryllup, vil jeg sige både og. Der er plads til, at vi kan se hele familien, og alle dem vi holder af, og så kører vi det helt småt, så vi kan være rigtig tæt på dem, vi gerne vil være tætte på, fortæller den 26-årige model.

Bliver det udendørs eller indendørs?

- Det er til sommer, så det kunne godt tænkes, at det var udenfor, siger Cecilie Haugaard med et smil.

Skøn polterabend

Hvornår brylluppet helt bestemt skal stå, vil Cecilie Haugaard ikke ud med, ud over at det bliver 'til sommer'.

Noget kunne dog tyde på, at brylluppet er lige om hjørnet. Forleden blev Cecilie Haugaard nemlig overrasket af en gruppe veninder, der havde arrangeret hendes polterabend, hvor temaet var Spice Girls.

- Min polterabend var fantastisk. Det var den virkelig. Det var så sjovt. Jeg har ikke prøvet noget lignende før. Jeg har nogle fantastiske veninder. Jeg vidste godt, at jeg havde nogle meget skønne veninder, men det her overgik virkelig alt, lyder det fra Haugaard.

Romantisk frieri

Cecilie Haugaard og Christopher blev forlovet i september 2018, efter Christopher havde været nede på knæ. Ifølge den 26-årige model var frieriet meget romantisk.

- Jeg troede, vi skulle til en Thomas Helmig-koncert. Det var en søndag, og det var helt stille og roligt. Vi hyggede med noget brunch og noget spa, og så skulle vi til en koncert med nogle venner, troede jeg. Det skulle vi så ikke. Han friede i stedet. Så overnattede vi et sted oppe nordpå. Det var fantastisk, siger hun og fortsætter:

- Der var jeg virkelig overrasket. Han tog mig ud af huset. Han tog mig til den her intimkoncert, hvor det så bare var ham og mig. Og der var ingen Thomas Helmig. Så den koncert mangler jeg stadig at få, siger hun med et grin.

- Hvad så med børn? Er det også snart ved at være tid?

- Jeg tænker, at vi lige nyder at være gift og så lige har det sjovt i et år eller to, og så er jeg klar. Jeg glæder mig. Jeg har været skruk, siden jeg var 14. Så vi vil meget gerne have børn. Vi starter med et. Jeg er jo meget naiv, så jeg tænker helt sikkert tre, men det kan gå alle veje.

Cecilie Haugaard har travlt med andet end bryllupsplanlægningen lige i øjeblikket. Når 'Danmark har talent' vender tilbage med en ny sæson på TV2 i år, er det nemlig med hende som vært.

