Afslører: - Ja, jeg sås med en pige

Amanda Mogensen er dog på mandejagt i 'Ex on the Beach'

Da Ekstra Bladet møder Amanda Mogensen forud for den nye sæson af 'Ex on the Beach', der snart kan ses på streamingtjenesten Dplay og Kanal 4, må vi starte et helt andet sted.

Hun har nemlig en lille løgn at indrømme. Da hun deltog i 'Ex on the Beach' sæson to, fandt hun sammen med og blev kærester med Mikkel Søndergaard, og det var derfor en overraskelse, da det kom Ekstra Bladet for øre, at hun var begyndt at date en pige i efteråret sidste år.

Dengang afviste hun pure, men i Brasiliens hede indrømmer hun, at der var noget om sagen.

- Du skrev jo til mig, og nu kan jeg faktisk sige, at jeg løj over for dig. Jeg vidste, jeg skulle herned, og vi stoppede det. Men ja, jeg sås med en pige. Jeg vil ikke kalde det, at vi datede, men vi sås, siger Amanda Mogensen med et smil og tilføjer malerisk.

- Jeg har jo ikke pillet, så jeg ved ikke, hvad det er, der fascinerer mig. Jeg tror bare, det er hende. Hun har simpelthen den dejligste personlighed og er jo pisselækker, sååå.

Du har ikke pillet?

- Haha nej, eller smagt - eller hvad man nu siger.

Amanda Mogensen er tilbage i 'Ex on the Beach'. Foto: Janus Nielsen

Fandt kærligheden

Hun understreger samtidig, at det nu er en mand, hun er taget til Brasilien for at finde.

- Jeg skal have en rigtig mand. Jeg troede jo, at 25 år burde være nok til, at det var en rigtig mand, men det var Mikkel jo ikke. Han var ikke færdig med at feste, og han var mig utro, sukker hun.

- Men udseendet skal ikke være et babyface, der skal være lidt skæg, kroppen lidt pumpet. Det er heldigvis allesammen nogle pisselækre fyre herinde, griner hun.

Umiddelbart passer Nicklaes vel bedst på beskrivelsen?

- Ehm, ja, siger hun forlegent et par dage inde i optagelserne.

Siden hun kom hjem fra 'Ex on the Beach', der blev filmet i efteråret, har hun da også fået sig en kæreste. Han hedder såmænd Nicklaes Olsen og deltager i den nye sæson.

Hvordan det udvikler sig mellem Amanda og Nicklaes kan snart føles på Kanal 4 og Dplay.