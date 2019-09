Afslører: - Jeg er forelsket

Realitystjernen Amalie Szigethy, der blandt andet er kendt fra 'Forsidefruer' og 'Paradise Hotel', svæver på en lyserød sky for tiden.

Hun har nemlig fået en ny kæreste, og det forhold åbner hun op for i aftenens afsnit af 'Til middag hos...' på TV3, hvor hun er hovedperson.

Det er dog meget begrænset, hvor mange detaljer hun ønsker at dele med offentligheden omkring sin nye flamme.

Se også: - Jeg er i dyb sorg

- Jeg har mødt en fyr nu, men jeg har valgt, at jeg gerne vil holde det privat på grund af min fortid, men jeg har mødt en, og jeg er forelsket i ham. Lige nu tager vi det stille og roligt, men det er dejligt, siger hun hemmelighedsfuldt henvendt til sine tre gæster, skuespiller Jan Linnebjerg, danser Mille Funk og bagedronning Ditte Julie Jensen.

Til Ekstra Bladet fortæller realitystjernen, at det i dag - nogle måneder efter optagelserne til programmet - stadig går godt med hende og kærligheden.

- Det går rigtig godt med os, vi dater stadig, og vi har det bare rigtig godt, siger hun.

- Men jeg holder stadig detaljerne for mig selv. Jeg kan bare sige, at vi har det rigtig godt, og at jeg er glad, siger hun videre med et grin.

Amalie Szigethy er ikke længere single. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ulykkelig kærlighed

Tidligere har Amalie Szigethy fortalt til Ekstra Bladet, at der er en særlig grund til, at hun holder igen med detaljer om sin nye fyr.

- Jeg vil gerne holde det privat. Jeg har jo før ladet folk følge med i mit kærlighedsliv, og af erfaring ved jeg bare, at det ikke har bragt noget godt med sig, så derfor vælger jeg også at holde det hemmeligt. Når jeg ved, hvad det bliver til mellem os, og om det er ham, jeg skal være sammen med for altid, så skal jeg nok vise ham frem, siger hun med et smil.

Se også: Lagt for had: - Jeg har altid følt mig som hende den dumme

I TV3-programmet 'Forsidefruer' har den 28-årige realitystjerne tidligere åbnet op om forholdet, som ikke altid har været lige let:

– Det er det, man kalder ulykkelig kærlighed, lød det fra forsidefruen, der fortsatte:

– Denne her mand har en familie derhjemme, og det gør, at det hele er lidt mere kompliceret. Hvorfor skal jeg altid ud i de her indviklede forhold. Det er som om, at jeg burde have lært af det. Han har et andet liv og et barn med et andet menneske, og jeg har jo heller ikke lyst til at gå ind og ødelægge det. Men selvfølgelig er tankerne der jo. Et liv med ham, sagde hun videre i programmet.

I torsdagens udgave af 'Til middag hos...' er Amalie Szigethy hovedperson. Foto: Bjørn Jakobsen

Amalie Szigethy har datteren Josephine fra et tidligere forhold, men har flere gange tidligere fortalt, at hun meget gerne vil have flere børn i fremtiden.

Du kan se 'Til middag hos...' mandag-torsdag på TV3 og Viaplay.