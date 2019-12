Afslører: Jeg har fået en kæreste

Michael Sommer ønsker dog endnu ikke at afsløre identiteten på den 25-årige kvinde, der har slået benene væk under ham

Seerne kunne målløse se til, da Michael Sommer og Christina Arenholdt Nielsen deltog i 'Gift ved første blik' og leverede en af de mest vanvittige rutsjebaneture, man har set på dansk underholdningsfjernsyn.

Først var de smaskforelskede og kaldte hinanden 'skat' og 'skatter' i ét væk. 'Jeg elsker dig' blev sagt allerede på den efterfølgende bryllupsrejse, men kort efter indtraf nedturen.

'Skat' blev erstattet af skænderier. Ægteskabet holdt ikke, men inden de gik hvert til sit, blev Christina gravid og måtte få en abort.

Kærligheden holdt ikke mellem Christina og Michael, men nu kan sidstnævnte afsløre, at han har fundet sig en ny. Foto: DR

Den turbulente oplevelse har dog ikke taget modet fra den kærlighedssøgende 28-årige mand, der nu kan afsløre over for Ekstra Bladet, at han har fundet sig en kæreste.

- Jeg har fundet kærligheden. Hun er 25 år, vi har kendt hinanden i fem ugers tid, og jeg kunne bare mærke, at den var der. Vi er kærester, fortæller Michael Sommer.

Tænkte 'wauw'

Han ønsker ikke at gå for meget i detaljer om den nye flamme, men siger, at han vil vise hende frem for offentligheden ved Reality Awards 10. januar. Han vil eksempelvis ikke afsløre, hvordan de mødte hinanden, men lidt vil han dog gerne give.

- Jeg tænkte, at der var gået noget tid siden 'Gift ved første blik', så nu hopper jeg bare ud i det, fortæller han.

- Er det en, man kender fra tv, eller er det en totalt ukendt?

- Det vil jeg ikke afsløre. Det er stadig hemmeligt.

- Hvad er det, der gør, at hun er så speciel?

- Den var der bare. Da jeg så hende, tænkte jeg 'wauw', det er lige min type, og så har vi været meget sammen siden. Jeg føler den bare. Det er hende, jeg mangler, siger han med tydelig glæde i stemmen.

Christina og Michael skilt: Graviditeten er afbrudt

Havde sin tvivl

Som nævnt var hans tid i 'Gift ved første blik' mildest talt turbulent, og selv om der er gået noget tid, siden programmet blev optaget i 2019's første halvdel, indrømmer han, at han havde lidt betænkeligheder ved at give sig fuldt ud til endnu et kærlighedseventyr.

- Det havde jeg, jeg var ikke sikker på, om jeg følte mig klar, og jeg havde det også sådan, at jeg ikke helt har fået overstået 'Gift ved første blik'. Til Reality Awards er vi nominerede, og jeg har også tidligere fortalt, at jeg har været til casting på noget tv, så var jeg klar til det? Men jeg hoppede ud i det, og så har det bare været suverænt fedt, siger Michael Sommer og tilføjer.

- Jeg glæder mig til at vise hende frem.

Michael Sommer er nomineret ved flere kategorier til 2020-udgaven af Reality Awards. Sammen med Christina er han nomineret i kategorien Årets bedste øjeblik for deres faldskærms-date, mens han selv er nomineret i kategorien Årets bedste newcomer. Derudover er 'Gift ved første blik' nomineret i kategorien Årets bedste karakterdrevne program.