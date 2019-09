Afslører karriereskift

Forleden udkom den danske popstjerne Rasmus Seebach med sin nye single 'Lovesong', og han går derfor en travl tid i møde, hvor han blandt andet skal arbejde med at promovere den nye sang.

Men det er ikke kun hos hitsangeren, at der er knald på for tiden.

Hans kæreste, 26-årige Julie Teglhus, har nemlig valgt at gå tilbage på skolebænken, mens hun både passer et fuldtidsjob og parrets fælles søn Holger.

Indtil nu har hun arbejdet som jurist, men ved siden af er hun nu begyndt at læse til journalist på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Emdrup.

- Jeg blev uddannet jurist sidste sommer, og så har jeg arbejdet som advokatfuldmægtig, og nu vil jeg faktisk gerne være journalist. Så nu er jeg begyndt på en diplomuddannelse i journalistik, så jeg er lidt i lære lige nu, sagde hun med et grin på den røde løber og forklarede, at det at være journalist er noget, hun altid har drømt om:

- Jeg har bare altid drømt om at blive det, og så har jeg tænkt, at det kan jeg ikke finde ud af, og det er i Århus og alle de her ting. Jeg tænkte, jeg ville være glad for jura, men jeg har aldrig rigtig sluppet det (journalistikken, red.).

Rasmus Seebach med kæresten Julie Teglhus til bal på slottet - popprinsen er langtidsholdbar blandt danskerne. Foto: Tariq Mikkel Khan

Skal arbejde ved siden af

Julie Teglhus ved endnu ikke, hvad hun skal bruge sin journalistuddannelse til, men hun ser frem til at udforske faget.

- Jeg ved ikke, hvilken slags journalist jeg skal være. Jeg ved ikke, hvad det skal bruges til endnu. Men jeg synes, det er vildt spændende, understregede hun.

Ved siden af sin uddannelse kommer Julie Teglhus stadig til at arbejde som jurist, indtil hun har gennemført diplomuddannelsen, som tager to år.

- Jeg tager uddannelsen ved siden af mit fuldtidsjob, så det kommer selvfølgelig til at blive presset, men det er mega sjovt, og jeg elsker at studere. Jeg kan rigtig godt lide at læse, og at det er fleksibelt, og at man ikke er et sted fra 8-16 hver dag. Det er virkelig spændende.

I øjeblikket bor 39-årige Rasmus Seebach og Julie Teglhus hjemme hos Julies mor, mens de sætter deres nye fælles hjem i stand.