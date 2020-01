Afslører lummer hemmelighed

Det er få forundt, men 'Paradise Hotel'-vinderen Teitur Skoubo, der tidligere har fortalt, at han efter deltagelsen i realityprogrammet har svømmet i tilbud fra kvinder, indrømmer nu, at han er én af dem, der har fuldført en såkaldt 'perfect week', hvilket betyder, at man har sex med en ny hver dag i en uge.

Det afslørede han, da han sammen med 'Paradise'-kollegaen Philip May og 'Ex on the Beach'-baben Katrine Egebak gæstede Ekstra Bladets tv-studie.

Her faldt snakken på, at kammeraten Jonass Jannec for nogen tid siden havde skrevet på Instagram, at Teitur havde gennemført ikke bare én men hele to perfect weeks, hvilket Teitur afviste.

- Ej, det passer ikke. Jeg har ikke lavet det to gange. Det har jeg ikke, lød det afvisende fra Teitur.

- Så du har lavet det én gang?

- Jeg kan godt fortælle det, men jeg synes, du selv skal åbne munden, svarede Philip May på Teiturs vegne, og så åbnede han op.

- Hvad skal jeg sige? Okay, jeg skal nok fortælle det. Jeg har haft en perfect week. Det har jeg haft. Sådan, er du glad?, sagde han med et grin henvendt til Philip May.

