Afslører næste store skridt med kæresten

Forholdet mellem skuespilleren Julie Christiansen og balletdanseren Benjamin Buza er på kort tid blevet fast etableret.

De har som noget nyt valgt at tage skridtet fra Julie Christiansens lejlighed til at investere pengene i et fælles hjem.

Det afslører Julie Christiansen, da Ekstra Bladet møder hende på den røde løbet til Bodilprisen lørdag.

Se også: Efter få måneder: Tager stort skridt med kendt kæreste

- Vi har faktisk købt en lejlighed sammen. Det er noget, der er ved at blive bygget, så vi flytter først ind til december, siger Julie Christiansen, der blandt andet er kendt fra filmen 'Lykke-Per' og tv-serien 'Lykke'.

Det er gået stærkt mellem det smaskforelskede par. Julie Christiansen afslørede i juni, at de var blevet kærester, og i september flyttede Benjamin ind i hendes lejlighed på Vesterbro i København.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Benjamin Buza var ikke med Julie Christiansen på den røde løber lørdag aften, men her er de sammen til Robert-prisuddeling i januar. Foto: Philip Davali

Julie Christiansen vil ikke afsløre præcist, hvor den nye lejlighed ligger, men hun kan dog fortælle, at den er større, og at adressen stadig ligger på Vesterbro.

Baby-planer

Den 32-årige skuespiller ankom på den røde løbet i en løs kjole. Men selvom forholdet går stærkt, forsikrer hun om, at den løse kjole altså ikke var for at skjule en babybule.

- Det er altså bare stilen. Der går nok lidt tid endnu, før vi skal have børn, lyder det fra hende.

- Men selvfølgelig har vi planer om at få børn sammen. Jeg ved godt nok ikke lige hvornår, det skal jo passe ind i planerne, fortsætter hun.

Se også: Afslører ny kæreste

Julie Christiansen er i øjeblikket aktuel i fjerde sæson af serien '29'. Hun fortæller dog, at der for tiden er lidt lavvande jobmæssigt, så hun har en del ekstra tid at gøre godt med.

Men trods den ekstra tid ved hånden, er det altså ikke helt blevet baby-tid endnu.

Kendt fra tv

Balletdanseren Benjamin Buza, som Julie Christiansen har kastet sin kærlighed over, blev i 2008 en del af Den Kongelige Ballet og har siden 2010 været en fast del af danserne. Han har blandt andet medvirket i forestillingerne 'Svanesøen' og 'Tornerose'.

Se også: Afslører: Har scoret kendt balletdanser

Han medvirkede i 2017 i DR3-serien 'I forreste række', hvor seerne fulgte hans kamp for at vende tilbage til balletscenen efter en alvorlig skade i sin fod.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Benjamin Buza er en anerkendt balletdanser. Foto: Mads Nissen

Under sin ufrivillige pause tog han en pause fra balletten for at tage en HF, men i dag er han tilbage på scenen i Det Kongelige Teater.

Julie Christiansen vandt selv en Bodil-statuette i 2018 for bedste kvindelig birolle i filmen 'Mens vi lever'. En pris, hun satte stor pris på.