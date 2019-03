Afslører ny kæreste

Det var en glad og storsmilende Julie Christiansen, som mødte op på den røde løber til uddelingen af Bodilprisen 2019 i Stærekassen i det indre København lørdag aften.

Og de store smil var der en helt særlig grund til. Julie Christiansen har nemlig fået en kæreste.

Det afslørede hun over for Ekstra Bladet.

Den 31-årige skuespillerinde var dog ikke meget for at gå i detaljer om sin nye flamme.

- Jo, jeg har en kæreste, det kan man godt sige, sagde Julie Christiansen hemmelighedsfuldt.

- Har han et navn?

- Nej. Han hedder ingenting, grinede hun, da den fremmødte presse spurgte ind til hendes nye kærlighed.

Julie Christiansen var for nylig aktuel i Bille Augusts 'Lykke-Per'. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ikke klar endnu

Ifølge Julie Christiansen er hun endnu ikke helt klar til at dele detaljer om sin kæreste med offentligheden. Derfor mødte hun også alene op på den røde løber.

- Jeg kan ikke sige så meget endnu, men når jeg er klar til at tage ham med på den røde løber, så siger jeg alt, grinede hun.

- Men det er ikke én, I kender, tror jeg, sagde hun hemmelighedsfuldt.

Mere snakkesalig var hun dog, da samtalen faldt på Bodilprisen, og hvem hun synes, burde løbe med sejren.

- Jeg forventer mig en rigtig god fest, som det jo altid er, og jeg håber, at min gode veninde Katrine (Katrine Greis-Rosenthal, red.) vinder. Det tror jeg bestemt, hun gør. Og så skal jeg jo præsentere årets mandlige hovedrolle, lød det fra den 31-årige skuespillerinde.

Hun vandt selv en Bodil-statuette i 2018 for bedste kvindelig birolle i filmen 'Mens vi lever'. En pris, hun satte stor pris på.

- Det betød helt vildt meget. For jeg er jo autodidakt. Jeg er ikke udannet på en dansk teaterskole, så det gjorde meget og fik mig til at føle mig lidt mere tryg i den her branche, lød det fra Julie Christiansen, der lige nu er travlt optaget af en masse nye, spændende projekter.

- Jeg har lige lavet 'Kollisionen' med Avaz brødrene og Nikolaj Lie Kaas, hvilket var en fed oplevelse, og så har jeg også lige lavet en ny sæson af 'Jesper og Julie', der hedder '31'. Man må jo ikke sige, hvad der er på vej, men det kan jeg snart sige mere om, lød det fra skuespillerinden, inden hun forsvandt ind i salen i Stærekassen for at overvære uddelingen af Bodilprisen.