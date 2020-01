Afslører ny kæreste

Det var en stosmilende Thalia Pitzner, der lørdag aften indtog den røde løber ved TV Prisen 2020 i Tivoli Hotel og Kongres Center.

Her kunne hun nemlig fortælle, at hun har fundet kærligheden på ny.

- Jeg har fundet en ny mand. Jeg er ikke single længere, sagde hun med et grin til Ekstra Bladet.

- Det er måske en ny, sød en, sagde hun hemmelighedsfuldt og understregede, at hun har det rigtig godt for tiden:

- Jeg er meget glad. Rigtig glad.

Diamantfamilien på den røde løber. Foto: Linda Johansen

Thalia Pitzner, der til dagligt rider, mødte op på den røde løber sammen med sin mor, Katerina, og sine to søstre Elvira og Ophelia, der især er kendt fra serien 'Diamantfamilien' på TV2 Zulu.

Hos de tre andre kvinder i familien var der dog ikke noget nyt på kærlighedsfronten.

- Jeg har den samme gamle mand, sagde Elvira med et smil. Hun danner par med Marc Skovsbøg, som hun har kendt i et godt stykke tid.

- Og lille O (Ophelia, red.) er sig selv. Strong, independent, grinede hun videre.

- Der er heller ikke noget nyt under solen hos mig, lød det fra pigernes mor, Katerina Pitzner, der blev single for et par måneder siden, efter hun har været i et forhold i en længere periode.

