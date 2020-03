Afslører nye fremtidsplaner: - Jeg har fået for mange knubs

'Familien fra Bryggen'-stjernen har besluttet sig for at lægge en ny strategi for fremtiden

Der er ingen tvivl om, at Linse Kessler er en kvinde, som altid har mange jern i ilden.

Foruden at optage 'Familien fra Bryggen' har hun altid mange sideløbende projekter, og selvom det ofte går godt, har hun bestemt også mærket, hvor galt det kan gå, når man får taget hænderne lidt for fulde.

I slutningen af december måtte hun erkende, at hun var nødt til at droppe sin seneste satsning, den veganske takeaway-restaurant Veganski.

'Det hænger bare slet ikke sammen, og det er ikke hyggeligt. Min første tanke var : Ej, hvor er det flovt at springe fra, jeg skuffer alle de søde folk, som har glædet sig, for helvede Linse. Ja, men er det egentlig ikke bare skide fornuftigt at sige fra FØR åbning end EFTER åbning (og nyt mavesår)', lød det fra hende dengang.

Linse trækker stikket

For fremtiden har Linse derfor tænkt sig at følge en ny strategi:

- Jeg er blevet voksen, og jeg har fået alt for mange knubs ved at have for mange bolde i luften. Så da jeg droppede Veganski og ikke åbnende alligevel, besluttede jeg mig for kun at have mit parfume-projekt, Lenina Coleman, og det er kommet for at blive, forklarer hun og fortsætter:

- Det er ved at blive bygget rigtig fint op. Derudover har jeg selvfølgelig 'Familien fra Bryggen', men jeg nøjes med ét projekt ved siden af tv-delen lige nu. Didde og jeg har også lavet et program, som kommer senere på året.

Geggo og Cengiz afslører nyt om graviditeten

Tid til at være mormor

At Linse ønsker at have færre projekter, kan også have noget at gøre med, at hun gerne vil have meget fritid til sin familie. Særligt når der til sommer kommer endnu et barnebarn, når Geggo og Cengiz bliver forældre for anden gang.

- Det bliver dobbelt så godt - hvis det kan. Jeg kan slet ikke forestille mig, at der kommer en, der er lige så dejlig som Alba, men det gør der jo, fortæller hun glad til Ekstra Bladet.

Linse sammen med barnebarnet Alba, der netop er fyldt fire år. Privatfoto.

- Det bliver vel også dyrt?

- Jeg kan godt lide at købe ting til Alba, men det er ikke dyre ting. Jeg er 'genbrugsmormor'. Men hun får nok dyre vaner, når hun bliver ældre, hvis hun slægter sin mor på. Det håber jeg ikke. Bare hun ikke bliver en Louis Vuitton-pige, griner Linse.

Se også: Afslører stor nyhed