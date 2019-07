Afslører popstjerne: - Det passer ikke

Bro tog helikopteren.

Et presset skema fik den 23-årige popsanger til i weekenden at ty til den luftbårne nødløsning for at nå sine tre spillejobs på en dag.

Lørdag optrådte han både i Vig, Grenå og på Fyn, hvilket kun lod sig gøre ved hjælp af helikopteren.

Kastede op i siden

Bro, der på dåbsattesten hedder Kevin Andreasen, har selv delt et foto fra turen i luften.

’En mand, der er rigtig taknemmelig. En mand, der er bange. Helikopter fra job til job.’

’Har skam kastet op i den ene side. Ja, det sandheden. Jetsetter bliver jeg aldrig,’ skriver han på Instagram.

Tog gas på folk

Om det skyldes trykforskellen, vides ikke, men de højere luftlag fik Bro til at tage gas på sine følgere.

- Han havde det godt, forsikrer hans booker, Thomas Maartensson.

- Det passer absolut ikke, at han kastede op. Jeg sad foran, og jeg havde nok opdaget, hvis nogen havde kastet op, siger han.

Det er helt normalt

Thomas Maartensson har i årevis arbejdet med musikere.

Han fortæller, at det er ganske normalt, at de somme tider må tage helikopteren for at nå alle deres kalenderpunkter.

- Danmark er ikke så stort, men på grund af broerne kan det tage ekstra tid at komme rundt, siger han.