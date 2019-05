Afslører private detaljer om forholdet til 38 år yngre kvinde

I juli 2018 annoncerede den danske sangerinde Anne Linnet, at hun var blevet forlovet med sin 38 år yngre kæreste, den 27-årige jurastuderende Kathrine Kjær.

Normalt har 65-årige Anne Linnet for vane at gå stille med dørene i forhold til sit privatliv, og hun har derfor heller ikke afsløret de store detaljer om, hvor og hvornår brylluppet skal stå.

Men i et stort interview med Ud & Se åbner hun nu blandt andet op for, hvordan hun mødte Kathrine Kjær, og hvordan deres kommende bryllup bliver.

I interviewet fortæller Anne Linnet, at hun første gang mødte sin udkårne efter en af hendes koncerter på Det Kongelige Teater.

- En fælles bekendt havde overtalt Kathrine til at tage med til koncerten. Bagefter var der vel 50 personer backstage, og hun var en af dem. Jeg så hende straks gennem mængden, og jeg holdt så lige blikket det ekstra for at se, om jeg havde set rigtigt. Det gjorde hun også, og vore blikke mødtes, siger hun til Ud & Se og fortsætter:

- Jeg var nødt til at gå lidt, for der var en journalist, der skulle have et interview, men hun (Kathrine, red.) var der heldigvis, da jeg kom tilbage. Jeg gik direkte hen til gruppen, hun stod i. 'Jeg har set dig før', sagde jeg. Da jeg kom hjem, kunne jeg ikke sove. Jeg vidste godt, at der var sket noget. I dag ved jeg, at Kathrine heller ikke kunne sove, siger hun videre.

Anne Linnet og Kathrine Kjær planlægger et julebryllup. Foto: Les Kaner

Planlægger bryllup

Efterfølgende blev det klart for Anne Linnet, hvor det var, hun havde mødt Kathrine Kjær henne tidligere.

- Det var under en koncert i Frederikshavn, jeg fik øje på hende. Hun stod ude i siden, og jeg vidste med det samme, at hende ville jeg komme til at kende. Efter koncerten bad jeg vagten invitere hende ind bag scenen. Noget, jeg ellers aldrig gør, fortæller hun.

Efter koncerten på Det Kongelige Teater har de to været uadskillelige, og snart siger de ja til hinanden i medgang og modgang. De er i øjeblikket i fuld gang med at planlægge deres bryllup ned til mindste detalje.

- Vi planlægger julebryllup. Min faste turné med kirkekoncerter op mod jul slutter lidt tidligere i år, så vi kan få plads til brylluppet. Det skal være et kirkebryllup, afslører hun over for Ud & Se.

Anne Linnet og Kathrine glæder sig til at blive gift. Foto: Les Kaner

For nylig flyttede parret sammen i en andelslejlighed i indre København på 174 kvadratmeter.

- Det er vi så glade for. Det er en skøn lejlighed med meget sjæl. Det var nok derfor, det blev den, har Kathrine Kjær tidligere sagt til Ekstra Bladet.

Det er dog ikke kun bryllupsplanlægningen, Anne Linnet har travlt med for tiden. Fra maj måned rejser hun nemlig rundt i landet sammen med Lis Sørensen og Sanne Salomonsen i forbindelse med deres 'Anne, Sanne og Lis'-turné, som varer hele sommeren.