Afslører: Sådan blev jeg Boldt

'Matador' betød vanvittigt meget for Per Pallesen, der her fortæller om serien, som for alvor gjorde ham kendt

- Hvorfor tror du, at danskerne har et utrolig nært forhold til ’Matador’?

- Serien er et billede af Danmark på det tidspunkt, hvor den foregår. Det er sjovt at se, hvordan tiderne var, og det synes folk er spændende. Jeg forstår godt, at folk kan lide det. Men årsagen til, at det blev så godt, er primært tre ting: en god historie, en god instruktør og en god casting af skuespillere. Når de tre ting er til stede, kan det næsten kun blive en succes.

- Hvad betød rollen som tjener Boldt for dig?

- Serien har betydet utrolig meget. Den var med til at gøre mig kendt, og når man bliver det, får man tilbudt flere roller. Men jeg tror, serien betød meget for alle os, der var med. Især os ’unge’. Jeg har ikke talt med nogen, der ikke var glade for ’Matador’.

- Jeg har en del børnebørn, og når de har set den, spørger de: ’Var det virkelig sådan?’ Det betyder meget.

Pallesen har spillet et hav af roller på teatret, men det er rollerne på film og i tv, som han bliver identificeret med. Foto: Ritzau Scanpix

- Hvad kunne du bedst lide ved at spille Boldt?

- Jeg kunne godt lide flabetheden. I Aars, hvor jeg kommer fra, arbejdede jeg sammen med en tjener, hr. Pedersen, på Hotel Aars. Det var sådan set en parodi på ham. Erik Balling (instruktøren, red.) sagde også til mig, at det var, som om jeg kendte den her person. Jeg fortalte ham så, hvorfor jeg spillede Boldt, som jeg gjorde. ’Det kan du godt blive ved med,’ svarede han.

- Tror du, at danske tv-serier stadig er inspireret af ’Matador’ i dag?

- Ja, det tror jeg. Især den grundighed, vi havde. Cigaretterne var i den tid ovale og ikke runde, som de er i dag. Så man havde fået fat på en tobaksmester, der kunne rulle de gamle. Alle rekvisitter, alt tøj, alle biler, alt skulle være, som det havde været, så folk, der havde levet i den periode, hvor serien foregik, kunne genkende det hele. Det var også en af årsagerne til, at den blev en stor succes.

Per Pallesen med sin kone, tandlægen Vivian Dencker. Foto: Mogens Flindt

- Er det tjener Boldt, du bliver genkendt som, hvis folk hilser på gaden?

- Ja, men jeg bliver også genkendt som Mathiesen fra ’Dansk Naturgas’ og fra mit show med Søren Pilmark. Selvom jeg har spillet et hav af roller på teatret gennem snart 57 år, så er det de ting, man har lavet på tv og film, man bliver identificeret med.

- Hvad går du og laver for tiden?

- Jeg skal lave en børneforestilling på Riddersalen sammen med min datter Sofie, der har børneteatret Teater Bagland. Vi spiller en måned, og så skal vi på turné efterfølgende. Og så skal jeg holde sommerferie.

Tre jeg selv kan li’

1. ’Matador’

Foto: Rolf Konow/DR

- Som nævnt. Gode skuespillere, gode instruktører og en god historie.



2. ’Dansk Naturgas’

Foto: Ole Bundtzen/DR

- Samme her. Selvom jeg i al beskedenhed selv stod bag serien.



3. ’Borgen’

Foto: Mike Kollöffel/DR

- Det var en dejlig serie. Den ramte noget i tidsånden. Og vigtigst af alt: Det var en god historie.