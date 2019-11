Afslører stor hemmelighed: - Vi er meget lykkelige

Den 40-årige skuespiller Sofie Lassen-Kahlke, der blandt andet er kendt for filmene om Anja og Viktor, er blevet mor for tredje gang.

For to måneder siden bød hun og ægtemanden Hans Poul Petersen en lille pige velkommen til verden.

Det bekræfter Lassen-Kahlke over for Billed-Bladet.

- Og hun er sund, rask og dejlig, fortæller den glade nybagte mor, der har været god til at skjule graviditeten fra offentligheden, og tilføjer:

- Vi er meget lykkelige.

Her ses Lassen-Kahlke sammen med ægtemanden Hans Poul Petersen under 'Vild med dans' i 2017. hvor Sofie Lassen-Kahlke vandt det hele.

I forvejen har parret to børn - Albert på otte år og Agnes på fem år, og ifølge 'Anja & Viktor'-skuespillerinden er de to børn meget glade for deres lillesøster.

Sofie Lassen-Kahlke og helikopterpiloten Hans Poul Petersen blev gift i august 2012.

I maj debuterede Sofie Lassen-Kahlke som revyskuespiller i Odense Sommerrevy. Her spillede hun blandt andre sammen med Thomas Mørk. Foto: Peter Hauerbach

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Sofie Lassen-Kahke, men det har i skrivende stund ikke været muligt.