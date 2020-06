Afslører stor hemmelighed

I februar i år afslørede en lykkelig Geggo, at hun var gravid igen, og at hun og manden, Cengiz, der begge er kendt fra 'Familien fra Bryggen', derfor inden længe bliver forældre til to.

'Big (Baby) News. Vi glæder os rigtig meget til, at lillebror eller lillesøster kommer til verden til sommer', skrev hun dengang.

Parret har længe kendt kønnet på det kommende familiemedlem, men de har med vilje valgt at holde det hemmeligt.

Indtil nu.

På Instagram fortæller parret, der i forvejen er forældre til Alba, der i dag er fem år, nemlig nu, at de venter endnu en pige.

'Hvis man har set 'Familien fra Brygtgen' er man ikke i tvivl om, at jeg ønskede mig en dreng. MEN det fede ved at få at vide, at man skal have en pige mere er, at jeg ved, hvad jeg får', skriver Cengiz på sin Instagram-profil og fortsætter:

'Hvis den lille nye pige bare er halvt så sød, smuk og mega sjov som Alba, så er jeg en lykkelig far. Jeg glæder mig meget til, at vores lille nye prinsesse kommer til verden og se, hvordan hun ser ud, og om hun ligner sin storesøster'.

Geggo og Cengiz blev gift på Kokkedal Slot sidste år. Foto: Jonas Olufson

Mange bump

Også Geggo har delt nyheden om, at der er endnu en pige på vej.

'Vi glæder os til at udvide familien med den dejligste lillesøster, som allerede har givet mor ufatteligt mange bump på vejen - men jeg elsker sgu alligevel at gro hende i maven', skriver hun til et billede af sin voksende mave, hvor hun holder et par lyserøde sløjfer.

Geggo har tidligere forklaret, at hun har haft flere gener i den nuværende graviditet, end hun havde, da hun ventede Alba.

- Jeg er lige knap 24 uger henne, og jeg elsker jo at være gravid, det gør jeg virkelig, men jeg kan virkelig godt mærke, denne graviditet har været anderledes end den første, har Geggo tidligere fortalt.

- Da jeg var gravid med Alba, havde jeg verdens nemmeste graviditet og fik så også verdens nemmeste barn, og nu har jeg døjet med kvalme, jeg har døjet med ondt og smerter, det gør jeg stadig. Jeg har kastet op i stride strømme, gør det stadig ind i mellem og generelt haft så mange gener, fortalte hun videre.

