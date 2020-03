Afslører stor nyhed: - Det er helt fantastisk

Wow! Se de flotte billeder: Janni Ree smider tøjet

Selvom bekymringer for udbredelsen af coronavirus fylder en hel del hjemme hos Janni Ree og hendes mand, Karsten Ree, lige for tiden, så har de dog alligevel også en del at smile over lige i øjeblikket.

Janni Ree bliver nemlig snart mormor for første gang. Hendes datter, Nathalie Mathorne, er nemlig gravid og skal efter planen føde til september.

- Jeg skal være mormor, og det er helt fantastisk. I denne tid, hvor det hele er så trist, er det en god nyhed. Min datter er over tre måneder henne nu, og vi har holdt det hemmeligt, fordi hun gerne ville vente til efter nakkefoldsscanningen. Den har hun været til nu, og alt så rigtig fint ud, så nu kan vi endelig sige det, siger Janni Ree til Ekstra Bladet.

Her ses Nathalie Mathorne under sit bryllup tilbage i 2018. Privatfoto

Janni Ree, der ligeledes bliver farmor for anden gang til juli, glæder sig til, at familien bliver udvidet endnu mere.

- Det er jo altid særligt, når der kommer flere til familien. Det er dejligt at være farmor, men det er også kæmpestort at skulle være mormor. Jeg glæder mig virkelig meget - til begge ting, siger hun og tilføjer:

- Jeg har ikke prøvet at være mormor før, og jeg er jo meget tæt med min datter, så det er da en rigtig stor og særlig ting. Man føler jo lidt, at de her børn, der kommer til verden, er ens egne, fordi de er så tætte på en. Jeg føler jo også stadig, at jeg er ung, så det er lidt skørt, at ens børn begynder at få børn, griner hun.

Janni Ree skal snart være mormor. Foto: Janus Nielsen

Kunne ikke holde tårerne tilbage

Også Karsten Ree glæder sig til, at der kommer små, nye mennesker til Ree-flokken.

- Han glæder sig også. Karsten har jo også et utroligt tæt bånd med min datter. Da vi fik det at vide, fældede vi begge en tåre. Min datter fortalte, at hun havde glemt at give os en julegave, og så havde hun pakket en gave ind til os. Det var så en graviditetstest, så vi var så glade, siger hun og tilføjer:

- Min datter og svigersøn har jo kendt hinanden, siden de var 16. De er gift, og de har længe drømt om at få et barn. Nu skulle det være, og det er så dejligt for dem, siger hun.

