Afslører stor nyhed: - Det er vidunderligt

Den danske komiker Anders Matthesen har haft kæmpe succes med både sin bog og ikke mindst filmatiseringen af historien om 'Ternet Ninja'.

Filmen har solgt over 900.000 biografbilletter, siden den fik premiere i december, og er derfor en af de mest sete danske film i historien.

Men hvis du er fan af Matthesens univers i 'Ternet Ninja', så er der godt nyt til dig. Den 43-årige komiker er nemlig slet ikke færdig med den ternede ninjadukke og hans gode ven Aske.

Komikeren har netop nu lagt sidste hånd på bogen 'Ternet Ninja 2', som efter planen udkommer til juni og muligvis også bliver filmatiseret i den nærmeste fremtid.

Det afslører Anders Matthesen i en video på sin Instagram-profil.

Vidunderligt

Til Ekstra Bladet fortæller Anders Matthesen, at han er glad og tilfreds med 'Ternet Ninja 2', og at han glæder sig til at præsentere den for danskerne.

- Det er vidunderligt og virkelig dejligt. Jeg har jo været i gang med den her bog længe inden, filmen kom. Jeg startede sidste år, så den har været længe undervejs, fordi jeg lige pludselig fik travlt med mit jubilæumsshow og sådan nogle ting. Og hvis man skal gøre sådan noget, så skal man jo gøre det ordentligt. Nu er den her i hvert fald snart. Det bliver med 26 kapitler som i den første, og jeg er virkelig glad for den, lyder det fra en smilende Matthesen.

I den nye bog møder man igen Aske og hans familie. Foto: PR-foto

Ifølge den garvede komiker mangler bogen kun at blive korrekturlæst og trykt, og derfor vil den allerede være på gaden i juni måned.

- Hvis jeg i nat drømmer om, at der er noget, der bare skal med, så kan jeg stadig lige nå det, men ellers så er den klar og i butikkerne i juni, siger Matthesen.

Anders Matthesen fortæller, at danskerne i den nye bog kan forvente et gensyn med den ternede ninjadukke samt Aske og hans familie.

- Den nye bog er meget anderledes end den første. Jeg vil ikke copy-paste. Den første bog bevæger sig i ungdommen, barndommen og folkeskolen, og den nye bog er mere 'on the road'. Vi skal ud i verden, og der er et krimielement. Men familien er der stadig. Så man kan sige, at 'Ternet Ninja' opstår i en ny version, men jeg synes, den er fuldt på højde med den første bog. Det er en rigtig god bog, hvis jeg selv skal sige det, siger han.

'Anden' slår vild rekord

- Og så vil jeg gerne understrege, at det ikke bare er for at malke succesen af filmen, at jeg kommer med den nye bog. Bogen var jeg begyndt på, allerede inden vi startede på filmen. Det er en bog, som jeg også skriver for de børn, der har været glade for den første. De fortjener en fortsættelse. Jeg har simpelthen ikke kunnet stå for, at jeg har fået mails fra forældre, der fortæller, at deres børn har været glade for bogen, og at de ikke har åbnet en bog, før de har læst 'Ternet Ninja', så selvfølgelig skal de have en til, siger Matthesen med et smil.

Anders Matthesen ser frem til, at den nye bog kommer på gaden. Foto: Henning Hjorth

Måske endnu en film

Ifølge Anders Matthesen påtænker han, at den nye bog skal danne grundlag for endnu en film om den ternede ninjadukke. Han har også allerede modtaget økonomisk støtte til, at den drøm kan blive til virkelighed.

- Jeg har planer om at omsætte bogen til et filmmanuskript, og vi har fået udviklingsstøtte til tegnere, der kan begynde at komme med bud. Så jeg regner med at udvikle et manuskript, for det lader til, at der er en efterspørgsel på endnu en film, lyder det fra komikeren, der er overvældet over den succes, den første film har fået:

Se også: Anders Matthesen: Jeg har en lidt kedelig men nødvendig udmelding

- Filmen suser fuldstændig vanvittigt afsted. Den ligger på nummer fem over mest sete film i Danmark nogensinde. Det er mega fedt. Det er vildt. Det er meget af det, der gør, at jeg bliver ved med at prøve og også stræber efter at lave en to'er, afslutter han.