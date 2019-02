Afslører stor nyhed efter alvorlig ulykke

Snart venter der Jakob Oftebro et helt nyt kapitel

For få måneder siden var den norske skuespiller Jakob Oftebro ude for en alvorlig ulykke i forbindelse med optagelserne til tv-serien 'Hamilton. Ved et uheld blev han voldsomt forbrændt i ansigtet, da han blev ramt af indholdet fra en molotovcocktail.

I dag har den 33-årige skuespiller det meget bedre, men hans helede ansigt er ikke det eneste, han jubler over lige for tiden.

Han skal nemlig meget snart være far for første gang.

Det afslørede han torsdag aften, hvor han mødte op på den røde løber med sin højgravide kæreste, 26-årige Hannah Foldøy, til Zulu Awards 2019, som blev filmet i K.B. Hallen.

Se også: Skuespiller efter ulykken: - Jeg forstod, at der var sket noget forfærdeligt

- Jeg vil ikke sige så meget om det, sagde Jakob Oftebro, der blandt andet har medvirket i den danske hitserie 'Broen' og '1864', med et grin til Ekstra Bladet.

- Men det er snart. Det er fantastisk, og jeg glæder mig, fortsatte han.

Det var en storsmilende Jakob Oftebro, som mødte op på den røde løber torsdag aften. Foto: Mogens Flindt

Parret, der begge kommer fra Norge, har været kærester i cirka to år og kender hinanden igennem filmbranchen, hvor Hannah Foldøy arbejder som klipper og caster.

Inden Oftebro dannede par med Hannah Foldøy, var han kærester med skuespilleren Iben Akerlie. De to slog op i 2017.

- Jeg har været dygtig til at skubbe lykken foran mig. Pludselig åbner man øjnene og ser, at fire år er gået. Jeg har nok ikke været helt til stede, har Jakob Oftebro tidligere sagt om bruddet til Aftenposten.