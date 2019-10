Afslører stor nyhed

Den populære tv-vært Hans Pilgaard får hovedrollen i et spritnyt program, der ventes at ramme TV2 i løbet af vinteren.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

56-årige Pilgaard har brugt alderen som et springbræt til programmet, der har fået arbejdstitlen ’9.A – Jagten på en drøm’.

- Det har været et hemmeligt projekt. Et personligt projekt og en vild rejse, som har taget to år at lave, siger Hans Pilgaard.

Han har tidligere teaset for programmet, men nu sætter han for alvor ord på, hvad seerne kan forvente sig. I programmet opsøger han sin gamle 9. klasse til en snak om livet og de drømme, som de alle havde, for derefter at se på, hvor de er i dag.

- Det har været meget emotionelt, sjovt, voldsomt, ærligt og kærligt. Hvis du ser på dem, der gik i 9. klasse med mig, så er vi cirka midt i livet, men også et sted, hvor vi måske har udlevet vores drømme, siger han og tilføjer.

- Er man i gang med at udleve sin drøm eller på ud ad en sidevej?

Hans Pilgaard med ægtemanden Jobbe. Foto: Mogens Flindt

At blive genforenet med klassekammeraterne i det nye tv-program har været en voldsom omgang for den ellers så garvede tv-profil.

- Jeg er gået fra grineflip til chok. Fra dyb sorg til stor overraskelse. Jeg har været gennem hele registret. Vi prøver at gøre det på en anden måde og finde ind til kernen af, hvem vi er, og hvad vi går efter. Det er en reunion, jeg ikke har set før eller været med til før, konstaterer han.

Programmet forventes at blive på tre til fire afsnit, og nu hvor det er i kassen, trænger Hans Pilgaard til pause. I et seneste halve år har han lavet en ny sæson af ’Lige i skabet’ og ’Sæt pris på Danmark’ samt ti afsnit til sit talkshow.

- Jeg har haft fuld knald på, jeg havde lidt sommerferie, men ellers har jeg ikke haft et øjebliks fri, så nu står den på ferie. Det gør heller ikke noget, hvis seerne får en lille ferie fra mig, siger han med et glimt i øjet.