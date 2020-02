Afslører stor nyhed

Geggo og Cengiz skal være forældre for anden gang, hvilket har fået Linse til at svæve på en lyserød sky af lykke

'Familien fra Bryggen' kan se frem til en udvidelse af rollelisten - og Alba kan se frem til at blive storesøster.

Det afslører Stephanie 'Geggo' Salvarli på Instagram, hvor hun har lagt et billede op af Alba, der holder et skanningsbillede.

'BIG (BABY NEWS)', skriver 'Geggo' indledningsvis til opslaget og fortsætter.

'Vi glæder os rigtig meget til, at lillebror eller lillesøster kommer til verden til sommer(ish)'.

Til opslaget er der brugt hashtags som #pregnant.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra 'Geggo' og Cengiz Salvarli.

Linse: Jeg kan ikke få armene ned

Mormor Linse glæder sig helt vildt til at se den lille ny, der altså kommer til verden engang til sommer.

- Det er ren lykke, jeg kan slet ikke få armene ned, jubler hun, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

Her er hun på vej til optagelser, men giver sig tid til at fortælle om den kommende familieforøgelse.

- Jeg glæder mig bare helt vildt. Jeg tænker, man kan næsten ikke forestille sig, at der kommer noget, der er lige så godt som Alba, griner hun og fortsætter.

- Det bliver fedt at møde den nye person, jeg glæder mig også til at se, hvordan Alba bliver som storesøster.

Linse understreger, at hun er bedøvende ligeglad med, om det bliver en dreng eller pige. Hun glæder sig bare til at møde sit kommende barnebarn, hvis komme hun ikke kendt til længe.

- Jeg har ikke vidst det særligt længe. De passer på med, hvad de siger til mig, for jeg kan jo ikke holde kæft, griner hun.

Linse glæder sig til at se, hvordan Alba bliver som storesøster. Privatfoto

Træt af spørgsmål

Parret fra Bryggen har aldrig lagt skjul på, at datteren Alba på et tidspunkt skulle være storesøster, og på sin blog har 'Geggo' tidligere fortalt, at hun efterhånden er ved at være træt af spørgsmålet.

'Jeg får det spørgsmål på nærmest hvert opslag på mine sociale medier, og det er bare helt okay, at I er nysgerrige - jeg stiller hermed jeres nysgerrighed, i hvert fald lidt, og svarer jer én gang for alle', skrev 'Geggo' på bloggen tilbage i 2018, hvor hun fortsatte:

'Jeg må desværre skuffe jer, venner. I får ikke at vide, hvornår Alba skal være storesøster, førend jeg er gravid, og førend jeg er minimum 12 uger henne.. Ej heller får I at vide, hvornår planerne om projekt lillebror/lillesøster igangsættes.'

Vælter ind

Opslaget blev lagt online klokken 12 tirsdag, og siden er lykønskningerne væltet ind. Blandt andet fra Mascha Vang, der skriver:

'Århhhhh tillykke,' efterfulgt af et hjerte, mens også forsidefruen Amalie Szigethy har ønsket TV3-kollegerne tillykke.

'Omg- tillykke smukke skønne dig. Hvor dejligt for jer. Kæmpe kram herfra og smil,' skriver Amalie Szigethy.

Alba kom til verden i 2016. Siden blev 'Geggo' og Cengiz gift i Las Vegas - et ægteskab, der dog aldrig blev gjort officielt, da parret ikke fik afleveret papirerne til kommunen i tide. Sidste år tog de dog revanche ved et stort anlagt bryllup med fest på Kokkedal Slot i Nordsjælland.

Tidligere i 'Familien fra Bryggen' har 'Geggo' fortalt, at brylluppet ville ryge op i omkring en halv million kroner, men det endelige beløb endte langt højere.

Det afslørede realitystjernen på Instagram, hvor hun i en spørgerunde bliver spurgt til brylluppet - og om TV3, der viser 'Familien fra Bryggen', betalte for gildet.

- Det ville være mega-mærkeligt, at TV3 havde lyst til at sponsorere flere hundredtusinde til et bryllup. Jeg tror, vores bryllup løb op i 900.000 i alt eller sådan noget, så det ville jeg da ønske, at de ville gøre, fortalte Geggo dengang.