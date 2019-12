Afslører vanvittige planer

Det kommer ikke til at gå stille for sig, når Ole Henriksen i år skal holde nytår

Når cremekongen Ole Henriksen i år skal fejre nytår, bliver de helt store skyts fundet frem.

Han og manden Lawrence skal nemlig holde en enorm fest i deres hjem i Los Angeles.

Det fortalte Ole Henriksen, da Ekstra Bladet mødte ham på den røde løber til premieren på 'Cats' i Dagmar Teatret i København.

- Vi kommer til at holde nytårsfest i L.A. Og Diplo, den mest berømte dj sammen med Calvin Harris, kommer til at stå for min nytårsfest. Han inviterer alle sine bedste venner, og jeg inviterer alle mine bedste venner, sagde Ole Henriksen med et grin og fortsatte:

- Der kommer 400 mennesker, og vi kommer til at give den hele armen. Det bliver 'pow wow'.

Jul i Danmark

Da der bliver godt gang i den til nytårsaften, bliver juleaften lidt mere stille og rolig.

- Vi holder jul her i Danmark, og det glæder vi os så meget til, for det er første gang, at vi egentlig får lov til at holde jul i vores eget hjem, og familien fra Jylland kommer. De kommer her på lørdag. Min bror og hans børn og deres mor, lød det fra Ole Henriksen, der tilføjede:

- Det er vildt spændende for os og Lawrence elsker Danmark, og han elsker jul. Det bliver spændende at holde det herhjemme, for vi gør jo meget mere ud af jul herhjemme, end man gør i USA. Stearinlys og gløgg og hygge. Vi hygger os bedre herhjemme end andre steder, lød det fra Ole Henriksen, der sammen med Lawrence har en 300 kvadratmeter stor lejlighed på Sankt Annæ Plads i det indre København.

Ole Henriksen sammen med sin mand, Lawrence Roberts. Foto: Anthon Unger

Og i netop den lejlighed er parret faldet godt til.

- Den bedste gave, vi har fået i år, er uden tvivl, at vi er flyttet ind i lejligheden. Vi er meget taknemmelige, lød det fra Ole Henriksen, der fortæller, at han har brugt en stor del af sin tid i Danmark i år.

- Jeg har været her enormt meget i år, for jeg bruger det som udgangspunkt, når jeg arbejder i andre lande i Europa, så kan jeg bare flyve til London, til Italien, eller hvor end jeg skal hen. Det er let at navigere.

