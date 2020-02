Afslører: Vi har haft sex

Til forpremieren på den nye sæson af 'Ex on the Beach' kunne to deltagere afsløre, at de har haft sex

Ekstra Bladet mødte Andreas Korsbakke og Ditte Lee på den røde løber til forpremiere på den nye sæson af 'Ex on the Beach', og her blev der ikke lagt skjul på, at de to har haft sex.

- Jeg har jo kneppet Ditte, siger Andreas Korsbakke til Ekstra Bladet og får efterfulgt et kærligt dask fra Ditte Lee, der bekræfter, at de to har været sammen efter hjemkomst fra Brasilien, hvor den nye sæson af 'Ex on the Beach' er optaget.

Andreas og Ditte er begge en del af denne sæsons startcast, og sammen ankom de på den røde løber.

De to deltagere kunne begge bekræfte overfor Ekstra Bladet, at sæson fire bestemt ikke ligner de tidligere sæsoner af 'Ex on the Beach'.

Ditte ELSKER drama - og frygter sin eks. Video: Janus Nielsen

Masser af drama

De lover, at det bliver en sæson, hvor der er masser af spænding.

- Vi skulle sørge for, at det ikke var et nonnekloster, og det er det ikke. Jeg sætter standarden, og så følger de andre ligesom efter, siger Ditte Lee.

Afslører: Jeg har knaldet to tv-kendisser

Hvad kan vi forvente af den nye sæson?

- I kan forvente en masse drama, noget seksuelt og noget følsomt. Det kommer til at stikke helt af. Den her sæson er den bedste. I kommer til at se noget helt nyt, det bliver vildt, siger Ditte Lee.

- Ditte kommer i hvert fald til at trække en masse overskrifter, siger Andreas Korsbakke.

Billedgalleri 1 af 2 Ditte Lee til forpremiere på den røde løber til 'Ex on the Beach'. Foto: Linda Johansen. 2 af 2 Andreas Korsbakke til forpremiere på den røde løber til 'Ex on the Beach'. Foto: Linda Johansen.

Hvorfor er det den bedste sæson?

- Fordi det er nogle fede personligheder og et lækkert cast. Bare startcastet er fuldstændig ud over alle forventninger. Bare personlighederne, det hele, det stikker helt af. Vi er et fedt hold. 'Ex on the Beach' sæson 4 kommer til at være fuldstændig sindssygt, siger Ditte Lee.

Kommer der til at være noget drama?

- Drama kommer der masser af, siger Ditte Lee og bliver suppleret af Andreas Korsbakke, der tilføjer:

- Jeg kan godkende det, Ditte siger. Det bliver sindssygt, og allerede første afsnit kommer til at toppe alt andet, man har set før.

- Jeg har allerede haft sex på tv

Glæder I jer til at se første afsnit i dag?

- Vi glæder os sindssyg meget. Allerede fra første afsnit kommer det til at gå helt amok. Watch and see, siger Ditte Lee.

'Ex on the Beach' har premiere 1. marts på Kanal 4 og streamingtjenesten Dplay.