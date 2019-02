Afsløret: Ja, jeg skal være med

Mia Lyhne bekræfter, at en tredje 'Klovn'-film stadig er undervejs, og at hun får en rolle

I efteråret 2018 kom det frem i offentlighedens søgelys, at Casper Christensen og Frank Hvam havde søgt om filmstøtte.

En tredje film i 'Klovn'-serien var undervejs.

Titlen er 'Klovn - Happyland' og Mikkel Nørgaard, der også har instrueret de to andre spillefilm, står som instruktør.

Mens Casper Christensen dengang manede til besindighed, bekræfter Mia Lyhne nu, fire måneder senere, at der stadig arbejdes på projektet.

Faktisk er man kommet så langt, at roller er besat.

Mia Lyhne bekræfter, at hun skal være med i en tredje 'Klovn'-film.

- Ja, jeg skal være med, men jeg ved ikke, hvor meget der er meldt ud endnu, siger Mia Lyhne.

Således vil hun heller ikke løfte sløret for mere.

- Det er da ærgerligt, hvis jeg fortæller mere. Det skal I glæde jer til. Det er ikke skrevet endnu - helt, siger hun.

Mia flytter

Mia Lyhne fortalte den glædelige nyhed på den røde løber til 'Zulu Awards' torsdag.

Her lod hun også forstå, at hun har haft nok at se til på det seneste.

- Jeg er flyttet, og så arbejder jeg på nogle nye projekter.

- Jeg er flyttet til Roskilde ved Trekroner, siger hun.

Hun er flyttet til et bofællesskab med 30 andre huse.