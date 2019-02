Afsløring: Dansk filmcomeback på vej da Ole døde

Da Ole Stephensen og Jarl Friis-Mikkelsen i 1985 spillede henholdsvis Walter og Carlo filmen 'Walter og Carlo - op på fars hat', gik ikke færre end 953.743 danskere i biografen og lod sig fornøje af de to spasmagere.

Filmen er stadig blandt de mest sete biograffilm i Danmark, og siden er det blevet til to opfølgere - 'Walter og Carlo - yes det er far' i 1986 og 'Walter og Carlo i Amerika' i 1989.

Tanken om at genoplive de to 80'er-figurer har aldrig fristet Jarl Friis-Mikkelsen - lige ind til for kort tid siden.

Jarl i chok: Tog på sygehuset og sagde farvel til Ole

I forbindelse med Ole Stephensens død fortæller Friis-Mikkelsen til Ekstra Bladet, at sidste gang de to kammerater og kompagnoner snakkede sammen, var det for netop at drøfte et muligt kommende 'Walter og Carlo'-projekt.

- Vi talte sammen i telefon for ikke ret lang tid siden. Jeg havde haft et møde om et projekt med en filmmand, som troede, at det var en ny 'Walter og Carlo'-film, jeg ville tale med ham om. Det var det så ikke, men han havde faktisk en idé, som jeg tænkte lidt videre over. Så jeg ringede til Ole og fortalte om ideen, fortæller Jarl Friis-Mikkelsen.

Ole i smørhullet i 'Walter og Carlo - op på fars har'. Foto: Polfoto

Ifølge Jarl Friis-Mikkelsen blev Ole Stephensen noget forundret over hans pludselige positive tilgang til at se på 'Walter og Carlo' igen.

- Jeg havde jo svoret, at jeg ikke ville lave mere ’Walter og Carlo’, men jeg syntes alligevel, vi skulle mødes om den her idé. Det blev så ikke til noget, siger Jarl Friis-Mikkelsen stille.

Ole Stephensens pludselige død onsdag aften satte en brat stopper for de spæde planer, men Jarl Friis-Mikkelsen bekræfter, at der var et projekt i støbeskeen.

- Ja, men på en helt anden måde. Der var faktisk en rigtig god vinkel på det. Jeg har aldrig villet genoplive dem, for det synes jeg ikke, at man skal. Se bare 'Olsen-Banden' som pensionister. Det er nok det mest forfærdelige syn, man kunne se. Så det skulle vi i hvert fald ikke. Men den her idé var bare helt anderledes, siger Jarl Friis-Mikkelsen, der ikke regner med, at ideen bliver til noget nu.

Se også: Line Baun om Ole: Et fantastisk menneske

- Nej det gør den nok ikke. Men vi har også talt om ’Walter og Carlo’ som tegnefilm, og hvis det bliver til noget, kan det blive i Oles minde, siger Jarl Friis-Mikkelsen, der beskriver tabet af sin makker som at miste en arm.

- Vi har lavet så meget sammen og haft så stor succes. Vi var en del af hinandens historie, siger han.

Ole Stephensen døde onsdag aften i sit hjem i Gentofte-bydelen Vangede. Han blev 63 år.