Afsløring: Danske realitystjerner går fra hinanden

Rygterne har svirret længe, og Ekstra Bladet kan nu afsløre, at den er god nok.

En af sidste sæson af 'Paradise Hotel's store kærlighedshistorier, Lenny Pihl og Nadja Hansen, er forbi.

Det nu tidligere par fjernede for godt to uger siden alle billeder af hinanden fra de sociale medier, men dengang kunne Lenny Pihl ikke bekræfte bruddet over for Ekstra Bladet.

- Jeg bliver nødt til at vente med at sige for meget, sagde han.

Det har ændret sig nu, hvor en kortfattet Lenny Pihl bekræfter bruddet.

- Den er god nok, det er forbi, siger han til Ekstra Bladet.

Kærligheden holdt ikke mellem Lenny og Nadja. Foto: Anthon Unger

Derudover har han ikke yderligere kommentarer lige nu.

Parret blev kærester efter optagelserne, og de mødte nogle bump på vejen, da det blev vist på tv. Her kunne Nadja Hansen nemlig konstatere, at Lenny også havde haft gang i en af programmets andre deltagere, Tine, i sin tid på hotellet.

Trekantsdramaet til trods lykkedes det ham at gå hele vejen og vinde 500.000 kroner. Det højeste beløb, en deltager nogensinde er kommet hjem til Danmark med. De nåede at være kærester i lidt mere end et år og flyttede også sammen i en lejlighed i Slagelse.

Ekstra Bladet har gennem de senere uger forsøgt at få en kommentar fra Nadja Hansen, der ikke er vendt tilbage på vores henvendelser.