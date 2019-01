Afsløring: Kendt tv-personlighed i Melodi Grand Prix

Julie Berthelsen stiller for første gang op i sangkonkurrencen

Det er ikke nyt for Julie Berthelsen at dyste i sang. Tilbage i 2002 blev hun kendt i hele Danmark, da hun deltog i talentshowet 'Popstars'.

Nu gør hun det igen. Denne gang er det i Melodi Grand Prix, at den nu 39-årige sangerinde vil gøre sit bedste for at slå sine konkurrenter. Det erfarer Ekstra Bladet.

Årets ti deltagere i Grand Prix'et bliver først officielt præsenteret på et pressemøde senere på måneden, og indtil da må de medvirkede ikke sige et ord. Derfor vil Julie Berthelsen selvfølgelig heller ikke fortælle noget om sin deltagelse i den legendariske konkurrence.

- Det ville være sjovt at tale om, men på nuværende tidspunkt har jeg ingen kommentarer, siger hun.

Se også: Sangerinde i stor omvæltning: Det bliver svært

Heller ikke DRs Grand Prix-boss, underholdningschef Jan Lagermand Lundme, vil bekræfte Julie Berthelsens deltagelse.

- Hun er jo en fantastisk sangerinde, og en gang vil det da været skønt at få et grønlandsk islæt i Grand Prix'et. Så må vi se, om det bliver i februar, siger han.

Julie Berthelsen har ikke tidligere stillet op i Melodi Grand Prix'et som deltager, men tilbage i 2010 var hun sammen med Felix Smith vært på showet, der blev holdt i Gigantium i Aalborg.

Den gang var det duoen Chanée og N'evergreen, der vandt med nummeret 'In A Moment Like This'.

Julie Berthelsen og Felix Smith som værter for Dansk Melodi Grand Prix. Foto: René Schütze

Om Julie Berthelsen stiller om som solist eller sammen med en eller flere andre, bliver afsløret, når DR holder pressemøde 31. januar.

Ekstra Bladet har allerede sat navn på flere af velkendte ansigter, der i år er med i Grand Prix'et. Se hvem det er her:

Se også: Kendt dansk bagestjerne skal være med i Melodi Grand Prix

Det er lørdag 23. februar, at Boxen i Herning danner ramme om Melodi Grand Prix 2019.