Afsløring: Skatter indtager berygtet knaldeprogram

Meget kan man sige om 28-årige Michael Sommer fra årets 'Gift ved første blik', men han spilder ikke tiden.

Tidligere på året blev han gift med Christina Arenholdt Nielsen, som han senere gjorde gravid. Da parret gik fra hinanden - og opgav barnet - valgte han at tørne ud for TV2, hvor han i 'Go' aften Live' skulle date en kvinde med bind for øjnene i forbindelse med et eksperiment. Og til Ekstra Bladet afslører han nu, at der er meget mere tv på vej fra hans side.

- Jeg har lige været gennem castingen på et nyt program, men jeg kan desværre ikke sige noget om det. Det er meget hemmeligt. Men jeg er i hvert fald blevet valgt, så jeg skal i gang med i optagelserne om et par uger. Hvornår det bliver sendt, ved jeg faktisk ikke, men jeg vender tilbage på skærmen. Og jeg kan godt afsløre, at programmet er en slags dating-program, så det handler om, at jeg igen skal prøve at finde kærligheden, fortæller Michael Sommer til Ekstra Bladet.

Mens Michael Sommer holder munden lukket, når talen falder på, hvilket program han skal deltage i, så er man hos Discovery Networks mere klar i spyttet. De bekræfter således, at det er dem, der har gaflet den populære ungkarl til den nye sæson af 'Ex on the Beach'.

- Jeg kan bekræfte, at vi har Michael Sommer med i 'Ex on the Beach', mere vil jeg dog ikke afsløre på nuværende tidspunkt andet, end at seerne roligt kan glæde sig til den nye sæson, der får premiere til foråret, siger pressechef Lena Bøgild til Ekstra Bladet.

Den fjerde sæson af realityprogrammet filmes i Brasilien. Det vides endnu ikke, om Michael Sommer bliver en del af startcastet eller entrer programmet senere på sæsonen.

Men hvor han ikke ønsker at tale om sin deltagelse i 'Ex on the Beach', så afslører han gerne, at der har været bud efter ham fra flere sider.

- Jeg havde egentlig ikke tænkt, at jeg skulle være med i flere programmer, men efter deltagelsen i ’Gift ved første blik’ er jeg blevet tilbudt at medvirke i mange programmer. Til sidst tænkte jeg bare, at det da kunne være meget sjovt at prøve noget mere af. Jeg har dog også sagt nej til en del programmer. Blandt andet ’Middag med min ex’ på TV2, hvor jeg sagde, jeg kun ville være med, hvis det var sammen med Christina, men det ville Christina ikke. Jeg tænkte ellers, at det kunne være en god måde at få snakket tingene igennem, fortæller han.

Afslører: Jeg har fået en kæreste

Derudover erfarer Ekstra Bladet også, at Boris Laursen, der er bror til Fie Laursen, har været i spil til en deltagelse i programmet. Discovery Networks afviser dog, at han bliver en del af castet.

Sæson fire af 'Ex on the Beach' vises i til foråret på streamingtjenesten dplay.