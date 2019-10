'Aftenshowet'-vært stopper

Den populære DR-vært Lise Rønne er snart færdig som vært på flagskibet 'Aftenshowet'.

Det skriver hun selv på Instagram.

- Jeg kommer til at nyde den næste tid på mit elskede 'Aftenshowet' lidt ekstra, for om et par måneder er det slut, skriver Lise Rønne i opslaget.

Her fortæller hun videre, at hun endnu ikke ved, hvad hun skal kaste sig over i stedet.

- Det er blevet tid til, at jeg finder på noget andet sjovt - hvad ved jeg ikke, andet end at jeg vil læse lidt mere på uni, og så vil jeg gerne henad vejen tale mere om bøger også fagligt, skriver hun.

Selvom det formentlig bliver vemodigt at sige farvel til 'Aftenshowet', så betyder det samtidig, at hun kan give familien mere opmærksomhed.

- Jeg ser, om noget griber mig - om ikke andet gør NOGEN, for nu skal jeg have en hverdag med kæreste og unger uden aftenvagter, og det er så mega optur. Det hele bliver godt, slutter hun.

Nyheden lagde Lise Rønne op mandag aften, og beskederne er allerede væltet ind i kommentarfeltet. Deriblandt fra kollegaen Ulla Essendrop.

- Det er den største fornøjelse at arbejde sammen med dig. Du er hamrende dygtig, en kæmpe kapacitet og så er du ovenikøbet sådan en sødt og dejligt væsen. Vi kommer i den grad til at savne dig og dit gode humør, skriver hun.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Lise Rønne.

Tv-værten Lise Rønne stopper på 'Aftenshowet'. Foto: Aleksander Klug

I slutningen af august fortalte Lise Rønne, at hun skulle til at studere litteratur på deltid på universitetet. Samtidig beroligede hun seerne med, at hun fortsat ville være at finde på 'Aftenshowet'. Det stopper altså snart.

- Jeg bliver sådan en deltidsstuderende, der tager ét fag ad gangen via åbent universitet. Jeg har ingen planer om at få en kandidatgrad, jeg har simpelthen planer om at tage ét fag ad gangen, så længe det økonomisk kan hænge sammen, og jeg har sulten. Lige nu er jeg dødsulten og glæder mig til at lære, sagde Lise Rønne dengang.

Lise Rønne kan snart opleves i den nye store DR-satsning 'Helt lyrisk'.