Afviser blankt: - Det er helt lukket

Mascha Vang er færdig med at få børn

Den kendte blogger og tv-kendis Mascha Vang blev tilbage i 2012 mor til datteren Hollie Nollia sammen med racerkøreren Nicolas Kiesa.

Siden er hun og racerkøreren gået fra hinanden, og Mascha Vang har fundet kærligheden med jagerpiloten Troels Krohn Dehli, som hun har valgt at flytte sammen med i Kolding. Med sig har Troels to børn fra et tidligere forhold, mens Mascha Vang har Hollie Nollia.

Parret har dog ikke planer om at stifte fælles familie.

Det fortalte Mascha Vang, da Ekstra Bladet mødte hende til premiere på sæson fem af C More-serien 'Peaky Blinders' i Empire Bio.

- Det går så fint med mig og Troels. Det er så dejligt, sagde hun med et smil.

- Har I planer om at få børn sammen?

- Nej. Det skal vi ikke. Det er helt lukket, og det er jeg færdig med. Det har jeg overhovedet ikke lyst til. Jeg synes, der er nok at se til allerede. Vi har jo en dejlig flok, sagde hun med et grin.

Mascha Vang er glad for sin kæreste, men de har ikke planer om at stifte familie. Foto: Jonas Olufson

Ifølge Mascha Vang er hun et sted i livet, hvor hun ikke har lyst til at starte forfra med små børn, men tanken om flere børn har dog strejfet hende.

- Jeg kan godt se, der er nogle, der både får to, tre fire og fem børn, men så skal de op om morgenen, så er de kræsne og så videre. Jeg skal ikke have flere børn, sagde hun med et grin.

- Det skal jeg godt nok ikke, understregede hun.

Mascha Vang er lige nu aktuel med sin egen skokollektion JoDis i samarbejde med Skoringen. Derudover har hun travlt med at lede efter en lejlighed i København, så hun har en bolig, hun kan benytte, når hun er i København.

