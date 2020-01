Afviser: Er ikke på mandejagt

I starten af december sidste år kom det frem, at tv-værten Ibi Makienok og husbonden, fodboldspiller Simon Makienok, er gået fra hinanden.

Det bekræftede sidstnævntes agent, der samtidig kunne oplyse, at parret havde været fra hinanden i et år. Men eventuelle bejlere til Ibi Makienok får en lang næse.

Det kunne hun fortælle, da hun som så mange andre kendisser troppede op på den røde løber til Tv-Prisen.

- Nej, det er jeg ikke, lød svaret, da Ibi Makienok blev spurgt, om hun var begyndt at date igen.

- Jeg har så travlt med alt, hvad jeg laver som mor og karrierekvinde. Jeg er ikke på jagt.

Bekræftet: Slut mellem Simon og Ibi

Det vil dog være at stramme den at sige, at hun direkte nyder singletilværelsen, for Simon Makienok har siden 2014 tørnet ud for udenlandske fodboldklubber, og dermed har det været et langdistanceægteskab.

- Jeg tror ikke, der er noget at nyde, det er fuldstændigt det samme, som det var før. Der er ikke rigtig den store forskel, sagde Ibi Makienok med et grin og blev derefter gravalvorlig.

Ibi Makienok er single, men ikke klar på dating. Foto: Linda Johansen

Ekstra Bladet nåede således blot at nævne Simon Makienoks navn, før stemningen skiftede.

- Jeg har ingen kommentar til mit privatliv.

- Er du kommet ovenpå igen?

- Prøv at høre. Jeg har ikke nogen kommentar. Ligner jeg en, der er ovenpå?

- Ja?

- Tak, lød det tilbage fra Ibi Makienok, der igen fik overskud til smil på den kommentar.

Ibi og Simon blev gift i Holmens Kirke i København i 2014.