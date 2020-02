Afviser omfattende rygter

22-årige Cecilie Wødike Nielsen og 23-årige Morten Bomholdt er bedste venner, og tilsammen udgør de gruppen Smokey Eyes, der i årets udgave af 'X Factor' gang på gang har imponeret dommerne og især Ankerstjerne, som har valgt at føre gruppen hele vejen til liveshows.

Siden Smokey Eyes er begyndt at tone frem på skærmen i bedste sendetid, har de fået en hel del opmærksomhed fra nysgerrige seere.

Og særligt et spørgsmål går igen. Mange spekulerer nemlig i, hvorvidt Cecilie og Morten er kærester.

Nu giver Cecilie og Morten seerne svar på tiltale.

- Den måde, vi er sammen på, misforstår folk ofte. Når folk ser os gå rundt sammen og grine og kigge på hinanden og have det sjovt, så er folk rigtig hurtige til at tænke, at vi er kærester. Det hører vi meget tit, siger Cecilie, da Ekstra Bladet møder gruppen til pressemøde på 'X Factor'.

- Der er også mange, der har spurgt i forbindelse med 'X Factor'. Men vi er kun venner. Bedste venner. Det er surrealistisk, at man pludselig får så meget opmærksomhed, tilføjer Morten.

Frustreret Blachman: - Vi har ikke engang knaldet

Søskende

Ifølge Cecilie er de to meget mere som søskende, og de har derfor på ingen måde en romantisk relation til hinanden.

- Vi er næsten ligesom søskende, hvis vi skal sætte en betydning på, hvor tætte vi er. Vi har en lidt særlig kemi, som mange folk hurtigt misforstår, fordi når vi kigger på hinanden, kan folk hurtigt opfatte noget andet. Så vi har meget kemi og er meget tætte, men som søskende, siger 'X Factor'-deltageren.

De to mødte hinanden, da de gik på den samme musikskole, og siden da har de været uadskillelige.

- Vi mødte hinanden på en musikskole, hvor vi blev sat sammen af en lærer, og efterhånden begyndte vi bare at indse, at vi bare klikkede skidegodt sammen, siger Morten.

Smokey Eyes håber at kunne imponere seerne med deres anderledes udtryk. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Vil underholde

Det er dog først umiddelbart inden 'X Factor', at de to for alvor er begyndt at synge sammen, selvom de har tilbragt mange dage og timer sammen.

- Vi har sunget sammen med noget band flere gange, men vi begyndte først at synge sammen sådan rigtig en måneds tid inden 'X Factor'. Da vi stoppede på skolen, kunne vi se potentiale i det, siger gruppen, der håber, at de kan tilføre noget anderledes til årets 'X Factor'.

- Vi har en historie og kan underholde på en anden måde, og der kommer til at være noget vild koreografi og noget teater. Vi vil skabe en anden form for underholdning og en lille scene, hver gang vi optræder, siger Cecilie og tilføjer:

- Vi kan godt lide det der med, at vi bare er ærlige, og at vi også godt tør at være lidt kiksede, for det er vi jo allesammen. Det er bare ikke alle, der tør at vise det, når det er tv. Det har vi fået meget positiv feedback på. Folk kan godt lide, at vi er anderledes, og de synes, det er rigtig sejt, at vi bare møder op og er ærlige, siger hun.

Hvordan det går Smokey Eyes videre i 'X Factor', kan du se på fredag klokken 20.00 på TV2 og TV2 Play.