Afviser plagiat: - Jeg har bare store bryster

Irina og hendes mand giver ikke meget for de folk, der mener, at deres nye serie er en kopi af 'Keeping Up With The Kardashians'

I øjeblikket er det kendte danske par bestående af tv-kendis Irina Olsen og dj'en Morten Sprangstrup Olsen - bedre kendt som Faustix - aktuelle med deres helt egen serie 'The Olsens', som bliver sendt på Dplay.

I serien følger man parrets liv på godt og ondt og kommer blandt andet helt tæt på, når de siger ja til hinanden under et storslået bryllup.

Da Ekstra Bladet mødte parret på den røde løber i forbindelse med Zulu Awards 2020 fortalte de, at det har været så sjovt at filme den første sæson, at de pønser på at lave endnu mere af serien.

- Vi er lige blevet færdige med at optage sæson et omkring nytår, sagde en glad Irina og fortsatte:

- Det er gået virkelig virkelig godt, så vi tænker, at folk vil se mere, så det er dejligt, sagde hun videre.

Der er dog også flere, der har været mere kritiske over for programmet og sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt den lille familie bestående af Irina, Morten og deres datter, Alessia, prøver for meget at være ligesom den kendte realityfamilie Kardashian, som man kan følge i det populære program 'Keeping Up With The Kardashians'.

I 'The Olsens' følger man den lille familie. Foto: Carsten Andersen/Discovery Networks Danmark

Selvom Irina selv er stor fan af familien og især Kim Kardashian, afviser hun dog, at familien forsøger at være ligesom dem.

- Det kan ikke lade sig gøre. Der er mange, der siger, at så er I ligesom dem fra 'Bryggen' eller Kardashians eller whatever. Man bliver bare generelt sammenlignet med alle, sagde hun og tilføjede:

- Men heldigvis er alle familier deres egne på deres helt egen måde. Når det kommer til Kardashians kommer vi aldrig til at være ligesom dem. Det er urealistisk. Vi har en helt anden livsstil.

Irina og Morten i (næsten) matchende outfits. Foto: Anthon Unger

Heller ikke hendes mand mener, at deres tv-program forsøger at være en kopi af 'The Kardashians', selvom han sagtens kan se flere ligheder.

- Ud over det, så er det jo ikke min skyld, at jeg er musiker, og at hun (Irina, red.) ligner en østeuropæisk queen, sagde Faustix med et grin, mens Irina tilføjede:

- Og jeg har jo bare store bryster, en stor barm, og jeg kan også godt lide makeup, og jeg har også en mand, der er musiker. Shoot me, sagde hun med et grin med henvisning til Kim Kardashian.

- Så det er ikke noget, I efterstræber?

- Det er ikke noget, vi bevidst er gået efter, lød det fra Faustix.

- Det hedder jo 'The Olsens', fordi jeg ikke er dansk, så det må godt være lidt international, sagde Irina videre.

