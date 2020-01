Afviser rygter: - Det er helt skørt

Forleden dag lagde den kendte tv-vært Mette Bluhme Rieck et billede op på sin Instagram-profil, som hun siden har måttet høre meget for.

På billedet stod hun sammen med tre veninder, heriblandt svømmeren Jeanette Ottesen og tv-vært Lisbeth Østergaard.

Her var de alle klædt i t-shirts med Mette Bluhme Riecks ansigt, mens Mette Bluhme Rieck samtidig bar en diademlignende genstand på hovedet.

Netop det billede har fået flere af hendes følgere til at spekulere i, om hun og kæresten, den danske kunsthandler Kasper Nielsen, som hun har en lille søn med, skal giftes.

Men det er der ikke hold i. Kasper Nielsen har nemlig ikke været på knæ.

Det forsikrede tv-værten om, da Ekstra Bladet lørdag aften mødte hende på den røde løber forud for TV Prisen 2020, som blev afholdt i Tivoli Hotel og Kongres Center.

- Det passer ikke. Det er der ikke noget om, sagde hun med et grin og fortalte videre om, hvad der skete i situationen:

Mette Bluhme Rieck på den røde løber. Foto: Linda Johansen

- Det er helt skørt. Jeg anede ikke noget selv. Jeg mødte op til en middag med mine veninder, og så har jeg åbenbart i en sms-tråd skrevet, at alle skulle møde op med en t-shirt med mig på og sagt 'ha ha', og så havde de simpelthen trykt t-shirts, og samtidig havde jeg sådan et pandebånd på med glimmer, og så tror jeg kombinationen af det og en masse piger med mig på maven gjorde udslaget. Jeg kan godt se, at det ligner lidt en polterabend, sagde hun med et stort grin.

- Men så vil jeg lige sige, at hvis jeg en gang skal giftes, og min polterabend foregår en torsdag aften, hvor der kun er fire gæster, så er der noget galt.

Herunder kan du se billedet, der har fået folk til at undre sig: