Afviser rygter: - Det er IKKE fup

Lenny Pihl er lige nu i gang med en indsamling for udsatte børn, men må finde sig i rygter om, at indsamlingen kun støtter ham selv

33-årige Lenny Pihl og kæresten, 23-årige Melina Buur, har travlt for tiden. De har nemlig startet en indsamling under navnet 'Projekt julegave', hvor de forsøger at samle penge ind til udsatte børn i Danmark.

Det er dog ikke alle, der har taget lige godt imod det ellers gode initiativ.

Flere tror nemlig, indsamlingen er fup, og at pengene går direkte ned i Lenny Pihls egen lomme.

Det forklarer Lenny Pihl til Ekstra Bladet.

- Folk er mega skeptiske, fordi jeg måske har været lidt i modvind på det sidste. Der var det her med reklamer for kviklån, og så reklamerede jeg jo også for Smilebright, så folk tror, at jeg er ude på noget, siger Lenny Pihl til Ekstra Bladet.

- Men vi har sørget for at få alle tilladelser, og der er styr på det hele. Alt er godkendt. Jeg vil faktisk bare vise, at jeg gerne vil gøre noget godt for andre, så det er ret frustrerende, at folk hele tiden mistænker, at jeg ikke har styr på det.

Ekstra Bladet har set dokumentation fra Lenny Pihl, der viser, at han har fået tilladelse fra Indsamlingsnævnet til at foretage indsamlingen.

- Folk tror, det er fup, men det kan jeg garantere, at det ikke er. Det er IKKE fup. Vi bruger penge fra vores egen lomme for at få det her til at lykkes. Jeg vil gerne gøre noget godt og vende skuden, og så tror folk det værste, siger han.

Lenny Pihl er bedst kendt fra 'Paradise Hotel'. Foto: Olivia Loftlund

Var selv anbragt

Ifølge Lenny Pihl er der en særlig grund til, at han har valgt at samle ind til børn på børnehjem.

- Vi har jo lavet den her indsamling til børn på børnehjem rundt omkring i Danmark. Meningen er, at vi skal samle penge ind og så køre rundt i landet med gaver dem til børn, så de kan få en god jul, siger han og fortsætter:

- Jeg har selv været på børnehjem, og jeg kan huske, hvor ensomt det var, og jeg synes, at de her børn fortjener at få nogle ordentlige julegaver, og at der er nogen, der tænker på dem.

Derfor drager Lenny Pihl sammen med sin kæreste og en række andre realitystjerner, blandt andre 'Paradise Hotel'-deltagerne Sarah Tiedt og Türker Alici, ud i det danske land med flyers for at forsøge at skabe opmærksomhed om projektet, der lige nu har indsamlet omkring 8.000 kroner.

- Vi håber selvfølgelig på meget mere. Nu har vi fået lavet flyers og t-shirts og hele molevitten, så det skal nok blive godt. Jeg håber virkelig, vi kan gøre noget godt, og at vi kan gøre en forskel.