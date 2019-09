Afviser rygter: - Jeg var ikke utro

Det trak mange overskrifter, da 'Vild med dans'-stjernen Mille Funk og skuespilleren Mathias Käki annoncerede, at de var blevet kærester et par måneder efter, de havde danset sammen i 'Vild med dans' tilbage i 2016.

Mille Funk havde nemlig en anden kæreste, da hun deltog i 'Vild med dans', og da de så gik fra hinanden hinanden kort efter, begyndte rygterne at svirre. Flere mente nemlig, at romancen mellem hende selv og Mathias måtte være startet allerede under 'Vild med dans'.

Det fortæller hun om i TV3-programmet 'Til middag hos...', hvor hun tirsdag er aftenens hovedperson.

- Jeg havde faktisk en kæreste, dengang Mathias og jeg skulle danse sammen, så for mig var det slet ikke noget, jeg så, før et godt stykke tid efter. Jeg tror godt, jeg kan sige, at Mathias måske lidt hurtigt synes, at jeg var lidt sød, men jeg tænkte ikke rigtig i de baner, siger hun i programmet og fortsætter:

- Rent faktisk var det en lidt svær tid for mig. Efter 'Vild med dans' var slut, så gik der ikke så længe, så valgte min ekskæreste og jeg at gå fra hinanden. Vi havde været sammen i otte år. Vi var ikke uvenner. Vi var bare endt med at være mere venner end kærester, og det var en mega svær beslutning for mig, og jeg havde det super dårligt i den periode, og jeg endte faktisk lidt med at lægge Mathias lidt på is i en periode, for jeg skulle lige finde mig selv efter det her brud.

Det var dog svært for Mille Funk, at andre mennesker ville tro, at hun havde haft en romance med Mathias Käki, imens hun havde en anden kæreste.

- Jeg var ret påvirket af, hvad andre mennesker ville tro om mig, for jeg vidste jo godt, at hvis jeg endte med at finde sammen med Mathias, så ville alle tro, at det startede dengang, vi dansede sammen, og at jeg nok var min kæreste utro. Det havde jeg det rigtig, rigtig svært ved. For det kunne jeg aldrig finde på. Det strider imod alt i min person.

Mille Funk og Mathias Käki dansede sammen i 'Vild med dans' 2016. Foto: Per Lange

Ville aldrig være utro

Til Ekstra Bladet fortæller Mille Funk, at det derfor var vigtigt for hende én gang for alle at give befolkningen hendes version af, hvad der egentlig skete mellem hende og Mathias Käki. I den forbindelse var 'Til middag hos...' den oplagte mulighed.

- Det er noget, der har betydet meget for mig, og som har påvirket mig meget. Der var en masse mennesker, der troede, at det startede dengang, vi dansede, og det havde jeg det meget svært ved. Jeg var ikke utro. Jeg ville aldrig kunne finde på at være min kæreste utro. Jeg ville ikke kunne tilgive mig selv. Så jeg ville gerne understrege, at det først udviklede sig bagefter. Under 'Vild med dans' var jeg så fokuseret på dansen. Det var også min første gang i programmet, og at Mathias og jeg så skulle blive et par senere, det anede jeg ikke, siger hun.

I årets udgave af 'Vild med dans' danser Mille Funk sammen med Mikkel Kessler. Foto: Mogens Flindt

Ifølge Mille Funk var det især medierne, der hurtigt kom til den konklusion, at parret allerede skulle have fundet sammen under 'Vild med dans.

- Der var nogen medier, der fremstillede det som om, det var et eventyr, og som om det allerede startede under konkurrecen. Det var bestemt ikke et eventyr for mig. Det var den hårdeste beslutning i mit liv at gå fra min ekskæreste. Det var et stort pres, at folk ville tro ting. Det havde jeg det rigtig svært med. Jeg kan godt forstå, hvis man ser det udefra, at det ser eventyr-agtigt ud. Men så lyserødt var det bare slet ikke, og vi blev først kærester i juni året efter, siger hun og fortsætter:

- Jeg kan også godt forstå, at folk tænkte, at det startede dengang, men det var virkelig irriterende, og jeg følte, jeg var magtesløs. Det var frustrerende, fordi jeg vidste, at jeg ikke kunne finde på det. Jeg har en ekskæreste, som jeg har stor respekt for.

Gav slip

På et tidspunkt besluttede Mille Funk sig dog for at slippe tankerne om, hvad andre mennesker mon tænkte om hende.

- Jeg blev dog nødt til at komme til en erkendelse af, at jeg vidste sandheden, og så måtte folk tro, hvad de ville. Men jeg ville jo helst have, at alle synes, jeg er sød, så det ramte mig meget.

I dag er Mille Funk og Mathias Käki stadig kærester og er også flyttet sammen.

- Nu er vi bare glade for hinanden og nyder hinandens selskab. Jeg går ikke og tænker over det mere. Jeg har lagt det på hylden. Nu har jeg fortalt, hvad der egentlig skete, og så kan jeg ikke styre, hvad folk tænker.

Du kan se 'Til middag hos...' på TV3 og Viaplay mandag-torsdag klokken 19.00.