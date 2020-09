Afviser snyd: - Jeg lyver jo ikke

Mandag inviterer den tidligere bordtennisspiller Michael Maze sangerinde Kirsten Siggaard, komiker Anders Stjernholm og skuespiller Annette Heick til middag i TV3-programmet 'Til middag hos'.

Hvis gæsterne troede, at de her skulle nyde en hjemmelavet tre-retters middag, som programmet lægger op til, blev de slemt skuffede.

Michael Maze havde nemlig valgt at hyre en kok i dagens anledning, og han lavede derfor ikke noget af maden selv.

39-årige Maze mener dog ikke, at det er snyd.

- Nogen vil jo nok synes, det er snyd, men jeg spiller med åbne kort. Jeg lader jo ikke som om, at jeg er et ferm i et køkken, for det er jeg ikke, og jeg lyver jo ikke, siger han til Ekstra Bladet:

- Det er ikke nogen hemmelighed, og derfor siger jeg det også til de andre, selvom jeg også godt tror, at de kunne regne det ud.

Sidste år overraskede Michael Maze, da han fortalte, at han kastede sig ud i et nyt karriereeventyr og åbnede en restaurant i København. Det var derfor også nøje planlagt, at kokken, der hjalp i 'Til middag hos', skulle komme fra hans egen restaurant, der hedder John&Woo

- Jeg har jo mit eget sted, og derfor gav det også mening, at det kom ind over. Og så må jeg jo bare erkende, at jeg ikke havde kunnet lave tre retter selv.

- Hvordan tog de andre deltagere imod det?

- De havde luret det lidt. Jeg tror, det vigtigste for dem var, at jeg spillede med åbne kort. Jeg lod ikke som om, jeg var god i køkkenet. Jeg synes, det er fair nok, når man havde sagt, det var sådan. Det var vilkårene for, at jeg var med, lyder det fra Michael Maze.

- Og de virkede som om, de var godt tilfredse med det, så jeg tror, det var en succes.

Michael Maze mener ikke, at han har snydt, selvom han ikke laver maden selv. Foto: Nent Group Entertainment

- Men så har du vel haft en fordel i og med, at du kunne hygge en masse med gæsterne og ikke skulle stresse så meget over madlavning?

- Det er klart, at jeg havde lidt mere luft i løbet af dagen. Men der var jo alligevel noget forberedelse, der skulle gøres.

- Det gav mig luft i løbet af dagen. Men det skulle forberedes. Man er lidt mere stresset end de andre dage.

- Men skal du ikke til at lære at lave mad så, når nu du har dit eget sted?

- Jo, det kan jeg godt garantere. Og jeg er i fuld gang med at tage en masse kurser, siger han med et grin.

- Det er jo min nye passion det her, så jeg er nødt til også at blive bedre.

