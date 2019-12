Afviser vild lønstigning: - Det har aldrig været på tale

Da det populære underholdningsprogram 'X Factor' i 2019 rykkede til TV2 fra DR, sagde den rapkæftede dommer Thomas Blachman ja til at følge med og fortsætte som dommer i programmet.

I den forbindelse fortalte en række kilder fra det danske tv-produktionsmiljø til Ekstra Bladet, at Blachman på DR blev lønnet med omkring to millioner kroner, og at han hos TV2 højst sandsynligt ville få endnu mere.

Da Ekstra Bladet taler med ham forud for den nye sæson af 'X Factor', der får premiere på TV2 1. januar 2020, afviser Blachman dog, at der med skiftet til TV2 fulgte en lønsstigning.

- Jeg nyder det ('X Factor', red.), og jeg er faktisk sindssygt priviligeret, selvom min løn stort set har været den samme, siden 'X Factor' var på DR i 2011, siger han og fortsætter:

- Der er mange, er har troet, at jeg fik fem gange så meget, efter jeg kom til TV2. Det har aldrig været på tale, siger Blachman videre.

Blachman har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at han er godt tilfreds med sin løn, men at han ikke er dommer i programmet for pengenes skyld.

– Jeg gør ikke det her for pengenes skyld. Det kan jeg godt love dig for. Jeg gør det for mine børns skyld og for Danmarks skyld, sagde han i den forbindelse.

Får 'god løn'

Det er produktionsselskabet BLU, der har produceret 'X Factor' for DR, og som leverer programmet til TV2.

BLU's direktør, Anne Brostrøm Storgaard, har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at Blachman ikke ligefrem er en billig mand at have ansat.

– Thomas får en god løn for sit arbejde på 'X Factor', og det manglede bare. Men Thomas er aldrig grådig, og det er ikke pengene, der har været afgørende i forbindelse med forhandlingerne med TV2, forklarede hun.

Blachman har forhandlet sin løn direkte med BLU, som så selv forhandler med TV2.

– Der er slet ingen tvivl om, at det er Thomas' kæmpestore passion for arbejdet med de unge musiktalenter på 'X Factor' og et oprigtigt ønske om at være i nærkontakt med danskerne, som har været udslagsgivende, sagde Anne Brostrøm Storgaard.

– Han er ikke drevet af penge, men af sin mission om at røre danskerne. Det er måske en del af hemmeligheden bag hans store popularitet, vurderede Anne Brostrøm Storgaard.

Den nye sæson af 'X Factor' har premiere 1. januar 2020 på TV2.