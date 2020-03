Afvist i TV2-program: - Det var helt ok

En stor beslutning skulle tages af Calle Freytag i onsdagens udgave af 'Kærlighed hvor kragerne vender'.

Her skulle han nemlig bestemme sig for, hvem af de fire kvinder, han havde været på date med, som han ikke ønskede at gå videre med i TV2-programmet.

Valget endte dog med at blive taget for ham, idet Sidsel meldte ud, allerede inden Calle tog sin beslutning, at hun ikke følte, der var kemi mellem dem, og at hun derfor ikke længere ønskede at fortsætte i dating-programmet.

Se også: Lene Beier med overraskende udmelding

Over for Ekstra Bladet fortæller Calle, at han har det helt fint med Sidsels afvisning.

- Det er jo bare sådan, det er. Vi kunne begge fornemme, at vi ikke var et match alligevel, så det havde ikke udviklet sig til mere uanset hvad. Jeg er glad for, at hun gav udtryk for sine følelser, da det vigtigste for mig var, at hun var ærlig, forklarer Calle.

- Det havde da været ærgerligt, hvis hun havde været min favorit, og hun så havde valgt mig fra, men sådan forholdt det sig ikke. Jeg tror, vi begge fornemmede, at den ikke lige var der mellem os, og derfor var det fint nok, at hun valgte at tage hjem, fortsætter han.

Thomas, Calle, Henrik og Søren Ole håber alle på at finde kvinden i deres liv i TV2-programmet. Foto: Anders Brohus/TV2

Se også: Midt i coronakrise: Tv-kendis afslører stor nyhed

Var ikke forberedt

Calle fortæller, at han, inden Sidsels udmelding, endnu ikke havde besluttet sig for, hvilke tre piger han ville invitere på en ny date.

- Jeg var faktisk slet ikke forberedt på, at jeg skulle vælge en af kvinder fra allerede da. Det havde jeg ikke lige fanget, så det kom lidt som en overraskelse for mig. Derfor var jeg ok med, at Sidsel tog beslutningen for mig, forklarer Calle.

- Hvis ikke hun havde valgt mig fra, skulle jeg selv have valgt en fra, så det var faktisk rart, at jeg slap for det, selvom man da altid ønsker, at alle er interesserede i at gå videre med, en uddyber han og slår fast, at han glæder sig over at have mødt Sidsel, selvom det blev en kort fornøjelse.

- Sidsel er en sød pige, og jeg er glad for at lære hende at kende uanset.

Se 'Kærlighed hvor kragerne vender' onsdag klokken 20.50 på TV2.

Se også: Afvist i TV2-program: - Jeg blev snydt