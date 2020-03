Afvist i TV2-program: - Jeg blev snydt

I TV2's nye datingprogram 'Kærlighed hvor kragerne vender' leder de fire sønderjyder Søren Ole, Calle, Thomas og Henrik efter kærligheden.

De har indtil nu forgæves forsøgt at finde den eneste ene, idet det ikke altid er nemt at møde søde kvinder, når man bor i udkanten af Danmark. Nu får de dog for alvor chancen i dating-programmet, hvor de i første afsnit var på speeddate med 20 interesserede kvinder fra hele Danmark.

Under tirsdagens afsnit skulle de fire fyre udvælge, hvilke fire kvinder de hver især ville gå videre med. Her opstod der dog konkurrence mellem fyrene, da de enkelte kvinder kun måtte gå videre med én af sønderjyderne, og det endte med et par afslag.

Selvom stemningen af god mellem de fire fyre, er der også konkurrence om at score de sødeste kvinder. Foto: Anders Brohus/TV2

Realitybabe scorer hit-sanger

Den 26-årige Henrik, som ellers havde været meget populær blandt pigerne under speeddate-dagen, fik et nej fra Cecilie A, der sagde ja til at gå videre med Søren Ole i stedet. Det mener han dog, der var en særlig årsag til.

- Jeg føler faktisk lidt, at jeg blev snydt med Cecilie A, fordi jeg ringede til hende som nummer to. Hvis jeg havde ringet først til hende og Søren Ole som nummer to, tror jeg, hun ville have valgt mig. Det er selvfølgelig svært at få nogen til at indrømme det bagefter, men jeg tror simpelthen, at hun tog chancen og sprang på den første, der ringede, forklarer han til Ekstra Bladet.

- Pigerne kunne ikke vælge om, hvis de først havde sagt ja til den første. De kunne selvfølgelig godt sige nej til den første, men så kunne de risikere ikke at få en date i det hele taget. Så Cecilie kunne jo ikke vide, at jeg ville ringe bagefter, fortsætter han og tilføjer:

- Det var dog super ærgerligt, at jeg ikke fik Cecilie med på daten, for jeg synes, vi havde en god snak under speed-daten og nogle fælles interesser. Set i bakspejlet skulle jeg bare have ringet til hende tidligere, end jeg gjorde, men sådan er det. Jeg ser det slet ikke som et personligt nederlag. Jeg tog bare afvisningen med oprejst pande.

Alle fire fyre endte med at være godt tilfredse med hver deres fire kvinder. Foto: Anders Brohus/TV2

Ikke svært at vælge

Hele 19 ud af 20 piger, der ankom til Sønderjylland for at speeddate, ville gerne have en date med Henrik. Der var derfor ikke meget tid til at lære dem godt at kende, men alligevel synes han ikke, det var svært at udvælge fire af de 19.

- Selvfølgelig er det lidt svært at vælge ud fra to minutters snak, men jeg synes egentlig, det gav lidt sig selv, hvem jeg skulle vælge. Det var ikke alle, der var lige god kemi med, og nogle faldt også lidt udenfor mit søgefelt. Så jeg så det bare som en fordel at have mange at vælge imellem, forklarer han og fortsætter:

Henrik erkender, at det var lidt nervepirrende at skulle ringe til pigerne, men når først han havde tastet deres numre, gik det nemt. Foto: Anders Brohus/TV2

- Mille, Kim og Anika havde været klar i mælet om, at de ville date mig, så det lå lidt til højrebenet at vælge dem, da de virkede meget søde og interesserede i mig. Jeg ville gerne give dem en chance, når nu de var så engagerede i mig.

Henrik endte med at vælge Mille, Anika, Simone og Kim, og der er ingen tvivl om, at han er glad for sit valg:

- Jeg ender med at få eliten. De bedste af de bedste piger, der er kommet til den bedste, griner han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Cecilie A om hendes valg.

Se 'Kærlighed hvor kragerne vender' tirsdag klokken 20.50 på TV2.

