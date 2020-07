Afvist: Smidt væk før Nik & Jay-optræden

Instagram-stjernen Anders Hemmingsen håbede på at få et glimt af Nik & Jay, da duoen for nylig optrådte i Tisvildeleje. I stedet led hans selvtillid et knæk

Et stort antal danskere rejser hver sommer til Tisvildeleje for at tilbringe ferien.

Én af dem er Anders Hemmingsen, men i år var det ikke kun en god oplevelse for Instagram-kendissen, der har mere end én million følgere på det sociale medie.

Sammen med en ven havde han taget en partybus til det nordsjællandske feriested, og mens de sad og spiste, fik de pludselig nys om, at popduoen Nik & Jay var i byen og skulle optræde på en lokal restaurant og pizzeria.

- Og jeg er kæmpe Nik & Jay-fan. Jeg er fra Værløse og er vokset op der, så det er i blodet, fortæller Anders Hemmingsen til Ekstra Bladet.

Smidt væk

Anders Hemmingsen og vennen gik derfor mod restauranten Cafe Maya, men det var ingen succes. Da de kom derop, fandt de ud af, at det var et privat arrangement, Nik & Jay var booket til. Men så let gav Instagram-stjernen dog ikke op.

- Jeg forsøgte at sige, at jeg havde rigtig mange følgere på Instagram og gerne ville lægge nogle billeder og videoer op, så de også ville få lidt omtale af restauranten. Det kort ville jeg da lige prøve at smide, griner han og fortæller, at det dog ikke hjalp.

- De gjorde det klart, at det var et privat arrangement, og det var selvfølgelig helt fair. Hvis andre har betalt for, at de skal komme, skal en idiot som mig jo ikke ødelægge det.

Dansk Instagram-konge tjener kassen

Anders Hemmingsen besluttede sig i stedet for at stille sig ude foran i håb om at få en selfie med Nik & Jay, når de kom forbi. Det fik han dog heller ikke lov til af vagterne.

- Bare det, at jeg endte i sådan en situation ... altså, det gør jeg aldrig. Men nu var det jo Nik & Jay. Jeg viste så - helt barnligt - vagterne, at jeg puttede min telefon i lommen. Men herefter kom en anden vagt sammen med en stor fyr ud og pegede på mig og sagde: 'Du skal gå. Nu!'

- Det var foran alle mennesker. Der var omkring 50 folk. Jeg var jo ikke den eneste, der havde opsnappet nyheden om Nik & Jay-koncerten. Men jeg blev personligt bedt om at skride fra restauranten, siger han og beskriver det som en kæmpe ydmygelse.

Medejer: Derfor blev han smidt væk

Cafe Maya bekræfter episoden. Medejeren Emilie fortæller til Ekstra Bladet, at det var hende, der sørgede for at få Anders Hemmingsen smidt væk.

- Vi ville ikke reklamere for eventet på grund af papparazzi og sådan noget, fordi det ikke var os, der arrangerede det. Anders stod pænt udenfor og ville gerne tage billeder, men jeg sagde, at det kunne han ikke få lov til her. Jeg ville bare gerne have, at han skulle gå væk, og det var egentlig det, siger hun.

- Jeg kan forstå, at der var en del andre mennesker omkring restauranten, som fik lov til at blive der. Hvordan kan det være?

- Nej, det var ikke sådan. Det var, fordi han stod lige præcis der, hvor de (Nik & Jay ,red.) skulle komme gående. Der stod de andre ikke. Vi havde også lukket alle vores markiser og parasoller ned, så man ikke kunne kigge ind.

- Så han måtte gerne være gået over til de andre mennesker?

- Selvfølgelig måtte han det. Der var intet der. Bare ikke lige der, hvor de skulle komme gående. En telefon er jo også hurtig at få op af lommen, ikke, siger hun og understreger, at det kun handlede om, at de ikke ville have reklame for arrangementet af respekt for dem, der havde arrangeret det.

Anders Hemmingsen siger, at han ikke har tænkt sig at bære nag i forhold til restauranten, som han vil besøge, næste gang han er i byen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Nik & Jay, men deres presseansvarlige er endnu ikke vendt tilbage på henvendelsen.

