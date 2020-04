Aktuel på DR: Her har du set ham før

Torben Brander er vild med god mad. Meget gerne noget med kød. Hans passion for gode råvarer og lækkerier kan lige nu onsdag efter onsdag opleves på DR i bedste sendetid i programmet 'Maddysten'.

Her har han taget sin kone, Tina, og deres søn, Frederik, med i tv-køkkenet, hvor de kæmper mod andre danske familier om at vinde denne sæson af programmet.

Det er ikke første gang, at Torben Brander folder sin store interesse for mad ud på tv, vil den opmærksomme seer af madprogrammer sikkert have opdaget.

Tilbage i 2018 lavede den nordjyske slagter nemlig også mad for rullende kameraer. Den gang var det i TV3-programmet 'MasterChef'.

Torben Brander i 'MasterChef'. Foto: TV3

- Jamen det hele startede med, at jeg havde to teenage-drenge derhjemme, der sagde 'Det der kan du gøre lige så godt far'. Og så tænkte jeg: Hvorfor ikke?, siger Torben Brander til Ekstra Bladet.

Han kom gennem nåleøjet og gjorde det godt i programmet, hvilket gav Torben Brander lyst til at lave mere tv - af flere grunde.

- Denne gang handler det måske lidt mere om at prøve grænser af. Vi har vel alle en lille skuespiller i maven, uden sådan rigtigt at turde folde den helt ud. Og jeg synes, at det er hyggeligt lave tv. Det falder mig ret naturligt, siger Torben Brander, der nyder at have sin kone og søn med ved sin side.

- Min kone ville også gerne prøve at lave fjernsyn, men ikke alene, så nu gør vi det sammen, siger han.

Ud over hyggen er der kommer flere gode ting ud af at deltage i 'Maddysten'.

- Jeg kommer da nok ikke uden om, at det er god reklame for vores gårdbutik. Her arbejder jeg fredag og lørdag. Ellers er jeg vel det, man kalder pølsemager i et firma med speciale i naturprodukter. Men måske vigtigst af alt, så indhenter vi lidt forsømt tid med vores yngste søn. Jeg havde ikke lige tænkt over det, men det var der en tilrettelægger, der gjorde os opmærksomme på, siger Torben Brander.

Grim ulykke

Tiden, som Frederik har til gode, dækker over en grim ulykke, der i 2014 ramte familien Brander.

- Vores ældste søn var knapt 19 år, da han var involveret i et harmonikasammenstød. Der skete det uheldige, at han slog hovedet sammen med den anden i bilen, fordi den airbag, der sad ude i siden af bilen, blev udløst, fortæller Torben Brander.

Mens medpassagereren slap med hjernerystelse og en flænge, pådrog Christian Brander sig en alvorlig hovedskade. Han lå i koma og var efterfølgende indlagt til genoptræning på et hjerneskadecenter i Hammel i flere måneder.

Ulykken og de mange besøg hos den ældste søn betød, at der var mindre tid til lillebror Frederik.

- Deltagelsen i 'Maddysten' var en oplagt mulighed for at lave noget med ham, siger Torben Brander.

Familiens ældste søn har det heldigvis godt nu.

- Han er velfungerende i dag. Man kan ikke se noget på ham, men han er i fleksjob, for han bliver hurtigt træt - især, hvis det er nye ting, han skal. Men jeg glemmer aldrig, hvor frygteligt det var at blive ringet op en søndag aften med beskeden om, at Christian var kommet så alvorligt til skade, siger Torben Brander.

Du kan se familien Brander bag komfur og ovn onsdag aften klokken 20, når DR sender 'Maddysten'.