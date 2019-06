Albert Dyrlund trækker stikket

Albert Dyrlund er en af Danmarks mest succesfulde influencere på de sociale medier.

Han følges af flere end 213.000 på Instagram og 183.000 på Youtube, hvor hans musikvideoer har flere end 25 millioner visninger.

I den kommende tid bliver det dog desværre nok småt med gak og løjer fra Dyrlund på de sociale medier.

På Instagram har han publiceret et opslag, hvor han som supplement til et kulsort billede skriver:

'Jeg har det ikke så godt for tiden. Så kommer nok ikke til at være så aktiv på de social medier i et stykke tid'.

Pusterum

Efter beskeden på Instagram er det væltet ind med 'god bedring'-beskeder fra Dyrlunds fans. Blandt andet skriver champen_dk på Instagram:

'Alle har brug for et pusterum .. find dig selv . Tag den tid det tager .. og så tilbage med et brag :-)'

En anden skriver:

'Det er sku okay! Sådan har vi det alle en gang imellem, du tager den tid du skal bruge'.

Kæmper hver dag

Umiddelbart efter beskeden med sygemeldingen har Dyrlund lagt endnu et opslag på Instagram. Denne gang med en lidt mere kryptisk ordlyd:

'I'm not a fighter, but in my mind I'm fighting every day. 'What's new? What am I doing?' I'm fighting myself. My soul is samurai. My roots aren't samurai, but my soul is'

Udmeldingerne kommer i kølvandet på et travlt 2018, hvor Albert Dyrlund havde hovedrollen i spillefilmen 'Team Albert', der handler om en Youtube-stjerne, der pludselig får usædvanlig travlt.

Det har ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra Albert Dyrlund.